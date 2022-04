La historia del niño de Temuco que conquistó al líder de Kiss: "Se flechó con Gene Simmons"

Facundo Contreras, un niño proveniente de Temuco, Región de La Araucanía, y que cumple cuatro años el 27 de abril, fascinó al líder de la banda de rock Kiss, Gene Simmons, quien lo alabó y presumió orgulloso a través de sus redes sociales.

Junto a su madre asistieron al concierto este miércoles en el Movistar Arena, llamando la atención con su pintoresco traje.

Camila Chávez, madre del pequeño "rock star", en conversación con LUN, habló sobre el fanatismo de su hijo Facundo con la reconocida banda Kiss. Contrario a lo que se piensa, el único fanático es el pequeño y no sus padres.

"La verdad es que yo no era fanática de Kiss, hay otras bandas que yo escuchaba como Twisted Sister o Queen y mi marido escucha Iron Maiden o Black Sabbath. Desde chico le hicimos escuchar buena música", cuenta Camila.

Asimismo, reconoce que Facundo "a los dos años buscaba música en YouTube y llegó solo a Kiss, es un gusto de él. Él es fan de la banda. Pasando de grupo en grupo llegó ahí y se flechó con Gene Simmons".

En tanto, sugiere que este fanatismo del pequeño por la banda puede deberse a las vestimentas y a los shows que presentan: "Eso fue lo que más le cautivó".

Respecto al traje que llamó la atención de público e incluso de los integrantes de la banda, cuenta que fue hecho por ella de forma artesanal.

El pasado 22 de noviembre se celebró el Día del Párvulo y en el jardín infantil al cual asiste, le dijeron que los niños podían ir disfrazados de lo que quisieran. ¿Qué eligió Facundo? Ir personificado como Gene Simmons.

"Todo lo hice a mano, con tijeras y cosiendo, muy artesanal. Cuando se lo puso yo le saqué fotos y mis amigos lo encontraron genial. Para este show mi mamá me ayudó porque yo estaba con mucho trabajo", detalla.

Para lamento del pequeño, cuando quisieron conseguir entradas, estas ya estaban agotadas y cuando quisieron comprar a los revendedores, pedían demasiado.

"Compartí la foto de Facu vestido de Gene en el grupo de Facebook Kiss Army Chile y el 1 de marzo me contactó Francisco Goñi, que era de la productora que traía a Kiss y me dijo que le conmovió la imagen y nos dieron dos tickets de invitados", recuerda Camila.

Por ello, desde Temuco viajaron hasta Santiago y una vez en el concierto, Facundo era el más emocionado: "Cuando salieron su reacción fue quedarse pegado. No lo podía creer. Estuvo hipnotizado todo el show. Lo disfrutó muchísimo, sobre todo con el cierre con Rock and roll all nite".

La foto del pequeño Facundo llegó a ojos del líder de la banda gracias al fotógrafo Ross Halfin, quien captó al pequeño vestido como Simmons.

"¿Qué puedo decir? Esta es la razón por la cual dejamos el alma en el escenario por nuestros fans", fue el mensaje que dejó el artista, compartiendo la foto del pequeño afortunado.

What can I say. THIS is the reason we are so proud to play our hearts out for the fans. This young fan was on tonight, Santiago, Chile (the 2nd night of our two night stand). Thanks ⁦@RossHalfin⁩. pic.twitter.com/cMm0PEXx65