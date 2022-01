"Un hombre poderoso y atractivo": Recolector de basura se viraliza al vestirse como Kiss y Gene Simmons lo felicita

Un recolector de basura en México se hizo viral recientemente debido a su particular forma de trabajar: el hombre se desplazaba arriba del camión vestido como el "Demonio", personaje creado por Gene Simmons, legendario integrante de la banda Kiss.

Sin embargo, lo que nadie se hubiese imagino es que el verdadero Simmons tomaría conocimiento de este hecho y se pronunciaría al respecto.

En un video que no dura más de 30 segundos, se ve a un hombre a bordo de un camión de la basura caracterizado como Genne Simmons, es decir, con su cara maquillada de blanco y negro, el pelo amarrado en la parte superior, y con un traje que imita el cuero y el metal con el que el "Demonio" nos tiene acostumbrados en su vestimenta.

En las imágenes se ve al trabajador gritar "basura, basura", sosteniéndose en la zona posterior de un camión de la compañía de Monterrey.

De fondo se escucha, además, el clásico "I was made for loving you" de la banda formada en Nueva York, al mismo tiempo que el recolector de basura saca la lengua al igual que Simmons.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante acusó recibo del video y felicitó a su fan, dedicándole palabras de agradecimiento.

"Este apuesto caballero trabaja en la compañía de saneamiento en Monterrey, México… ¡Un hombre poderoso y atractivo, si alguna vez hubo uno! Gracias, Rodrigo", expresó.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1