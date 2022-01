Había sido denunciada por violencia: madre asesina a su hijo de 2 años para evitar que su ex le quitara la tuición

Un niño de dos años fue asesinado por su madre el pasado sábado, luego que la mujer fuese advertida de que perdería su tuición esta semana tras ser denunciada por violencia por su expareja y padre del menor.

El hecho tuvo lugar en el barrio Parque Patricios, en Buenos Aires, en donde Milo Alexander Derto fue estrangulado por su progenitora, llegando fallecido al hospital.

La versión del padre

"No puedo creer que mi hijito está muerto", fueron algunas de las palabras que Felipe Derto, padre de Milo, le señaló a Crónica, de acuerdo a lo informado por TN.

Según el citado medio, el hombre se había separado de la mamá el 1 de enero pasado, cansado de los constantes episodios de violencia de parte de la mujer.

"Cada vez que me quería separar de ella se ponía agresiva", sostuvo Felipe, añadiendo que "me ponía a Milo en el medio para que no la deje".

La situación comenzó a empeorar conforme avanzaron los días, por lo que el lunes 10 de este mes, preocupado por las represalias que su ex pudiera tomar en contra de su hijo y con la intención de quitar la custodia, fue la primera vez que puso una denuncia formal. Sin embargo, aseguró que la justica fue a ver al menor "pero dentro de todo, en ese momento el niño estaba bien".

Las amenazas

En los días posteriores comenzó a a recibir amenazas. La mamá del niño le enviaba mensajes de audio en los que le advertía que no permitiría perder la custodia de Milo, y que antes de eso, prefería matarlo y después de mataría ella.

"El jueves fue la última vez que lo vi a Milo, estaba como perdido", recordó su papá. Por eso al día siguiente, volvió a pedir ayuda ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

"Pedí que le hicieran una pericia psicológica a la madre y al niño", pero fue demasiado tarde. Ese mismo día, la mujer fue notificada de la denuncia, por lo que esta semana la tuición de Milo pasaría a manos de su padre

A raíz de lo anterior, Felipe recibió un nuevo mensaje inquietante. "Me hiciste m...con todo lo que contaste", le dijo su exmujer. Horas más tarde, le comunicaron que su hijo estaba muerto.

"Se fue de esta vida sin haber cometido ni un pecado”, expresó el hombre angustiado, que ya aportó a la justicia todos los videos y mensajes que tenía en su poder y ya forman parte del expediente, añadiendo que "ya les di todo y ahora lo voy a borrar, no puedo vivir con eso".