Se fue con todo: La categórica respuesta de Diana Bolocco a desubicado comentario de seguidora en Instagram

Categórica y con todo fue la respuesta que tuvo Diana Bolocco a una seguidora en su cuenta de Instagram, quien la criticó por su labor en la conducción del "Mucho Gusto".

Bolocco por estos días se ha mantenido ausente del matinal, debido a que se encuentra trabajando en la grabación de "El Retador", programa que debuta este viernes 22 de abril en horario prime.

La crítica a Diana Bolocco

En su cuenta de Instagram, esta semana Diana Bolocco subió un video dando un mensaje de empoderamiento femenino. "Hoy me levanté bella, fabulosa y poderosa. El que me quiera hacer sentir lo contrario, bye", se puede oír en el clip, del cual ella hizo playback.

La publicación se llenó de mensajes de mujeres y seguidoras, quienes valoraron el positivo mensaje que expresó la animadora, excepto una usuaria, quien le dejó un desubicado y molesto comentario.

"Me encanta la Karlita. Desde que llegó al matinal tiene opinión propia y no es populachenta, sobre todo informada. Siga de vacaciones", fue lo que le disparó una usuaria, que recibió la respuesta directa de Diana.

Y es que la animadora del matinal no se guardó nada y le replicó, "a mí también me encanta. Y mucho. Pero no estoy de vacaciones, señora, estoy trabajando en otro programa. Saludos".

Revisa los comentarios

Las razones para salir del matinal

Durante la tarde de este martes 19 de abril, "El Retador" realizó su conferencia de prensa previa al gran estreno del programa, en donde respondió todas las preguntas de los periodistas.

Una de ellas fue referida justamente a su ausencia del matinal. Sobre lo anterior respondió que, "yo me siento muy cómoda en el matinal, y veo esto como una pequeña pausa en ese trabajo, pero voy a regresar".

Reveló que "por las pautas y porque las grabaciones son muy largas, terminamos a las 7 u 8 de la noche, entonces es imposible hacer los dos formatos". Además, reconoció que cuando estuvo en "Quien quiere ser millonario", hizo los dos trabajos, decisión que en este momento no tomó, ya que el "desgaste era muy grande".

"No llegaba a mi casa, no veía a mis niños. Fueron 3 meses en que salía muy temprano y llegaba cuando estaban durmiendo", cerró.

