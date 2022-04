Caszely recordó las últimas palabras que le dijo su esposa antes de morir en entrevista con Mucho Gusto

18 abr. 2022 - 13:00 hrs.

Una emotiva y sentida entrevista fue la que dio Carlos Caszely en "Mucho Gusto", en donde recordó a su esposa, María de los Ángeles Guerra, quien falleció a fines de febrero de este 2022 producto de un agresivo cáncer.

"Hay una angustia enorme en el pecho, como un elefante que tienes sentado encima". Con esa categórica frase, el exfutbolista abrió la conversación, revelando el sentimiento de tristeza que lo agobia desde febrero de 2022.

"Ella fue una mujer sana, muy deportista, comía sano, se cuidaba. Entonces (su muerte) es una respuesta que no encuentro, no hay respuesta para una persona que todo el mundo la quería, buena hija, buena esposa, buena madre, buena abuela, buena amiga... entonces, ¿por qué?", se cuestionó Caszely, confesando que se encuentra en búsqueda a dicho planteamiento.

La vida sin María de los Ángeles

Caszely reveló cómo es que enfrenta su día a día, asegurando que todas las mañanas estira su mano en la cama. "Lo único que quiero es sentirla", indicó.

"Yo me levanto en la mañana, boto unas lágrimas, cuando entro al baño hago lo mismo que hacía ella", contó, añadiendo uno de los momentos más tristes que vivió solo horas después del fallecimiento de la mujer. "Yo nunca cierro la puerta del baño. El primer día (tras la muerte de María de los Ángeles), cerré la puerta y detrás, por el espejo, estaba mi pijama y el de ella no estaba. Me fui a la mierda", recordó.

"Me siento en la sala de estar y no está, miro para el lado, toco el sillón donde ella estaba y no existe. Voy a la cocina, entro y digo, ahora va a saltar (...) cuando me subo al auto, toco el asiento de al lado, a ver si me da una señal de que ella está ahí", dijo, con visible emoción en su voz.

Pese a su gran dolor, Caszely reconoció que el dolor que está sintiendo él por su pérdida, en ningún caso habría querido que ella lo pasara. "Ella era muy buena para tener este sufrimiento", acotó.

El día de la muerte

Carlos Caszely reveló un íntimo momento que pasó con María de los Ángeles Guerra, horas antes de que falleciera a su lado en la cama.

El exfutbolista recordó que el 21 de febrero, su esposa, quien ya estaba muy enferma, le pidió que le mojara sus labios con algodón, ya que tenía mucha sed y no quería que fuera la enfermera quien lo hiciera, sino él. "Vida, esto no es vida para nadie", fue la frase que le dijo mientras recibía la asistencia de Carlos.

Tras darle agua, Caszely agarró fuertemente la mano de María de los Ángeles, y se dispuso a dormir al lado de ella, pasando toda la noche junto a ella. En la mañana del 22 de febrero, a eso de las 7 de la mañana, finalmente falleció.

"Se despidió", fue la frase que más se repitió entre psicólogos, psiquiatras e incluso videntes que Carlos ha atendido durante todo este tiempo.

El aniversario de matrimonio

En noviembre de este año los dos cumplen 50 años de matrimonio, y ya tenían pensado como celebrar dicha importante fecha. Si bien Carlos quería una fiesta "con dos orquestas", llena de amigos y familiares, María de los Ángeles quería algo íntimo entre su núcleo más cercano en una playa del Caribe.

"Agua tibia, familia, y todos vestidos de blanco. Así quería celebrar ella", sentenció Caszely, comentando que con sus hijos ya están planeando de todas formas el viaje.

"Me gustaría hacerlo, no sé si pueda. Me gustaría darle esa cosa que quería ella. Ya la fiesta no puede ser, pero sí una reunión familiar", finalizó.

