Pailita habla sobre su hermano que está en la cárcel: "Sabe que lo que hizo no estuvo bien y lo está pagando"

18 abr. 2022 - 08:35 hrs.

Uno de los nuevos exponentes de la música urbana chilena, Carlos Rain, más conocido como "Pailita", reflexionó respecto al consumo de drogas, ya que uno de sus hermanos está cumpliendo una condena en la cárcel por robo con homicidio, el cual habría sido gatillado por el consumo de drogas.

Actualmente, Pailita, oriundo de Punta Arenas, está dentro de las 12 canciones más escuchada de la plataforma Spotify en la lista "Top 50 Chile", donde aparece en al menos cuatro, posicionándose como una de las revelaciones de la música nacional.

Carlos dejó sus estudios de electricidad industrial en el Inacap para dedicarse de lleno a la música y su nombre comenzó a sonar con la colaboración con Marcianeke, en el tema "Dímelo ma".

"La droga mata"

Recientemente, en el programa "LaJunta", Carlos reveló que uno de sus hermanos, Sebastián Alvarado de 27 años, está cumpliendo una condena de 18 años por robo con homicidio, el cual fue motivado por el consumo de las drogas.

El exponente chileno, en cada oportunidad que tiene, muestra su postura frente a las drogas, llamando a su público y a los jóvenes a no consumir. "Sebastián cometió ese error por las drogas. Estaba muy metido y vi todo su cambio. Estuvo internado como diez veces. Siempre he dicho que la droga mata", confesó en aquel momento.

En conversación con LUN, volvió a sacar este tema, aprovechando la instancia para volver a entregar un mensaje: "Si el día de mañana no llegara a hacer más música, espero haberle cambiado la mente a algún niño, haberlo sacado de esa porquería (el consumo), porque eso es más importante. Siempre digo este mensaje a ese público".

Sobre el consumo, asegura jamás haber probado nada, a excepción de marihuana. Todo esto porque ha llevado una vida activa en cuanto al deporte y "ya ni me ofrecen, saben que no lo hago. Hay que ser fuerte de mente para decir que no. Consumir no te hace más bacán".

Droga y armas

Pese al mensaje de Pailita, es común encontrarse con letras que están basadas en el consumo de drogas, armas, sexo y mujeres. Sin embargo, el cantante discrepa de ello e intenta evitarlo.

"Es lo que vende y yo entiendo a los cabros (los demás cantantes), porque todos estamos haciendo plata para la familia. Yo siempre he inculcado que no porque escuchar una canción tienen que seguir esos pasos. Es como si un niño que juega GTA (Grand Theft Auto), va a salir a hacer eso en la calle", recalca.

Asimismo, respecto a la opinión del diputado Tomás Lagomarsino sobre que por Marcianeke los niños se portaban mal, cataloga aquel pensamiento como algo "estúpido", apelando a que "los niños que escuchan nuestra música tienen clara la película, saben lo que es bueno, lo malo".

En tanto, critica a otros cantantes que en sus contenidos musicales "no paran de hablar leseras y no sé si no tienen más contenido en su canciones y eso es fome. No te voy a mentir que he colaborado en temas así, pero eso no quiere decir que estoy en la misma. A mí no me gusta cantar de drogas y armas, no me hace sentir orgulloso".

Hermano en la cárcel

Su postura, tan firme frente a las drogas, es porque lo vivió de cerca. Así lo detalla Pailita en el mismo medio, contando que a los 12 años "lo viví de frente, estuve 12 años viendo los efectos que me dejaron claro que no tenía que ir por ese camino".

Su trabajo es visto por su hermano, quien actualmente está en la cárcel. "Él está orgulloso de que yo esté dando estos mensajes. Él la tiene clara, sabe que lo que hizo no estuvo bien y lo está pagando. Espero que él salga y cambie, pero depende de él".

Pese a ello, dudó en hacerlo público, ya que "como familia nos juzgaron demasiado, a mi mamá la trataron muy mal. Mi hermano cometió un error, pero la familia no tiene la culpa. Entiendo a la otra familia de la víctima, si me hubiera pasado a mí, no sé qué hubiera hecho", reflexiona.

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Tendencias