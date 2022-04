15 abr. 2022 - 15:00 hrs.

Un tenso momento vivió el cantante chileno Pailita, en medio de un concierto que realizó el fin de semana en Coronel, comuna ubicada en la región del Biobío.

Resulta que algunos de los asistentes del show habrían sacado sus armas de fuego, lo cual puso en vilo la continuación del recital y provocó que el artista le hiciera una solicitud a sus fans.

Pailita y las pistolas

"Guardemos las pistolas culi... porfa mis chanchitos lindos, ¿ya?", pidió el cantante de "Farandulera", quien tuvo que detener su show para entregar dicho mensaje.

"Por favor mi gentecita, tranquila, la idea es que si llegamos bien aquí, que lleguen bien a la casita cuando termine el evento igual, ya mi gentecita, los quiero mucho", agregó.

El momento fue altamente viralizado en la red social TikTok, donde en cosa de horas logró cientos de miles de likes y muchos comentarios, valorando la actitud de Pailita para "descomprimir" los ánimos y calmar a sus fans.

Revisa el momento

Pailita y las drogas

Esta no es la primera vez que Pailita le entrega un mensaje directamente a sus seguidores en medio de un concierto. Hace días, el chileno, cuyo nombre real es Carlos Rain, entre canciones, le pidió a sus fanáticos que escucharan su mensaje antes de seguir con el show

"Hoy en día en los colegios se ve mucho el tema de la droga, andar probando la marihuana, el tusi. Yo se los digo aquí de antemano, esa hueá no los va a llevar a ningún lugar. De corazón, no consuman droga", les recomendó a sus fans.

Agregó que "si algún amiguito les ofrece, no le acepten. Incluso, aconséjenlo que eso no le hace bien. No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está metido en eso".

"Por favor cuiden a su familia y cuiden a su mamita y a su papito, estudien y hagan deporte (...) Mis niñitos lindos, los quiero mucho", concluyó el cantante, logrando la ovación del público que lo fue a ver y grabó su intervención, que ha sido ampliamente difundida en TikTok.

Revisa el mensaje de Pailita

