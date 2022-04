"Nunca más los vi saludarse": Benjamín Vicuña habla de la separación de sus padres y cómo lo afectó

17 abr. 2022 - 22:00 hrs.

En el último capítulo del programa argentino, "Podemos Hablar", de Telefé, el actor chileno Benjamín Vicuña estuvo de invitado para conversar y lo hizo sobre sus mediáticas separaciones y su nueva relación con Eli Sulichin.

La participación de Vicuña fue dentro de la dinámica del animador, quien pidió que se acercaran "los que piensan que pueden tener una buena relación con su ex", a lo que el actor se tomó el espacio para hablar sobre este tema.

"Separarse es una cagad... gigante, pero también hay que poner en perspectiva, y creo que reciclando y dándole una vuelta, estamos todos de acuerdo cuál es el ideal, tampoco es bueno bajar línea", dijo.

Si bien expuso que entendía a aquellas personas que no quieren volver a ver a sus ex, por la situación que los llevó a cortar la relación, no había que olvidar que "no dejan de ser separaciones desde el amor". Asimismo, comentó que sus distanciamientos con las que fueron sus parejas están "amplificadas por lo mediático".

Separaciones de Vicuña

Recordemos que Vicuña se ha separado de Carolina "Pampita" Ardohain y María Eugenia "China" Suárez, con quienes tuvo a sus hijos. Actualmente, según confirmó en el mismo programa, está saliendo desde hace aproximadamente siete meses con Eli Sulichin, a quien la conoció en el bautismo de su hijo.

Ya que tiene hijos en común con sus dos exparejas, Vicuña se refirió a los nuevos hombres que ingresan a la casa donde viven sus niños.

"Gracias a Dios que a mí no me tocó eso, hay chicos que se vuelven loco con la figura paterna del hombre que entra a lo que era tu casa. Ese baile, gracias a Dios, yo no entré, porque te da mucha inseguridad. Como que hay muchos fantasmas", expresó refiriéndose al nuevo matrimonio de "Pampita".

"Estoy a años luz de eso"

En el mismo espacio, el actor habló sobre la separación de sus padres, que él vivió siendo muy joven y que, de alguna forma, lo habría afectado en su vida de adulto.

"Yo viví una separación donde mis papás fueron como muy radicales. Mis papás se separaron y yo no los vi juntos nunca más. O sea, era el tipo que tocaba la bocina a las 8 de la mañana y había que bajar, nunca más los vi saludarse", explicó.

"Estoy a años luz de eso, pero esa imagen del papá que tocaba la bocina que ni siquiera quería acercarse a su casa, o a la que fue su casa, te habla un poco de un resentimiento que como niño te das cuenta", reflexionó, agregando que "cada uno se tiene que ir acomodando, buscando una manera".

Según cree el intérprete, las separaciones no deberían influir en las vidas de los hijos que están al medio de la situación, sino más bien buscar la forma de mantener las cosas estables, pero separadas en el ámbito amoroso de los padres.

"Pienso que hay una cosa de tiempo. Al principio hay un dolor, por lo que también necesitas distancia, porque hay enojo y frustración", explicó.

Revisa la entrevista

