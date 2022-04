Hija de Anita Alvarado llega a Australia y es recibida cariñosamente por su hermana Angie

16 abr. 2022 - 17:00 hrs.

El viernes 15 de abril, la hija menor de Anita Alvarado, Xephora, llegó finalmente a Australia, país donde quiso emprender rumbo y lugar en el que también están otros de sus hermanos, entre ellos la exchica reality, Angie Alvarado.

Aunque no se sabía mucho sobre este viaje, la madre de la joven compartió en redes sociales un video del momento previo a que su "regalona" abordara el avión, que la llevaría a vivir a otro continente.

Si bien la llamada "geisha chilena" no siguió comentando la situación, al día siguiente fue su hija mayor, Angie, quien compartió fotografías de Xephora, ya disfrutando de su estadía en Sídney.

Como parte del nuevo viaje, la joven no pudo evitar salir a conocer los sitios más icónicos de la enorme ciudad. Y así visitó Casa de la Ópera de Sídney, en Nueva Gales del Sur, según publicó su hermana mayor.

"¿En serio se puede ser tan hermosa?", fueron las tiernas palabras de Angie en la fotografía que subió a sus stories de Instagram.

No obstante, esto no fue lo único que dejó ver la exintegrante de Pelotón, ya que también mostró otra fotografía, en donde se pueden apreciar unas flores y un globo, con el mensaje: "Welcome to Australia".

Despedida de Xephora

"Estoy con mi preciosa en el aeropuerto internacional. Mi bebé que está a punto de irse. Ella es más preciosa de lo que cualquier pensaría. No sé si está llorando porque las pestañas se le van a salir, pero es verdad. Hemos llorado, hemos sufrido, pero sé que le va a ir bien", escribió Anita para despedir a la joven, mientras se ve a ambas con lágrimas en los ojos.

Asimismo, durante el minuto que dura el video, agregó "es mi hija amada, y va a estar con sus hermanos ahí. Confiamos en Dios, porque es maravilloso y grande".

Ya para finalizar, con emoción en su voz, la madre expresó todo su amor a su hija. "Esta es nuestra despedida, por ahora. Mi corazón está con ellos, y saben que siempre van a contar con la mamá. Dios no falla y las mamás tampoco. Besos y saludos amigos".

