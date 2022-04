"Papá por siempre": Tras 29 años del estreno los niños de la exitosa película se reunieron y así lucen

17 abr. 2022 - 16:00 hrs.

Ya pasaron 29 años desde que una enternecedora familia se ganó el corazón de los espectadores. Eran los años 90 y Robin Williams estaba en la cúspide de su carrera, cuando se estrenó la película "Mrs Doubtfire" conocida en América Latina como "Papá por siempre".

Junto al recordado actor, fallecido en 2014, estaban dos adolescentes y una niña. Eran los actores Lisa Jakub, quien interpretó a Lydia, la hermana mayor; Matthew Lawrence, el segundo de los hermanos de nombre Chris, y Mara Wilson, la dulce Natalie, la más pequeña del grupo.

¿Cómo están los niños de "Papá por Siempre"?

El tiempo pasó y los pequeños actores tomaron rumbos diferentes. No todos continuaron en la gran pantalla, pero en ocasiones se reúnen para recordar el gran éxito del film.

La película relataba las vivencias de un padre que decidió disfrazarse de nana y crearse el personaje Mrs Doubtfire para estar cerca de sus hijos, ya que al divorciarse de su esposa se vio obligado a alejarse de los pequeños.

La mayor de los chicos, Lidya, encarnada por la actriz Lisa Jakub, ahora tiene 43 años y está alejada de la actuación. Después de la película interpretó varios papeles en otros proyectos cinematográficos hasta que se casó a los 22 años con un director de teatro de Hollywood, según reseña La República.

Lisa se inclinó luego por las letras y escribió un libro titulado “You look like that girl” y actualmente dirige el sitio web “Blue mala”. También es muy aficionada al yoga.

Por su parte Matthew Lawrence, quien interpretó a Chrís, tiene en la actualidad 43 años y a diferencia de las dos niñas de la película sí se mantuvo en el mundo del cine. Participó en “Boy meets world”, “The hot chick” y “Una extraña en mi casa”. También fue el protagonista de la serie “Brotherly love”.

La más pequeña del grupo es Mara Wilson, la dulce Natalie. La actriz también es mundialmente recordada por su papel en "Matilda".

Mara no siguió su carrera como actriz. El fallecimiento de su madre la apartó de la fama. Años después retomaría su vida pública, pero ya siendo una adulta y en el mundo de la escritura con su libro "¿Dónde Estoy Ahora". Mara es dramaturga y prefiere estar detrás de las cámaras.

