"Matilda" fue una de las películas más exitosas de la década de los 90', alcanzando una alta popularidad que hasta el día de hoy se mantiene vigente en el imaginario de los más nostálgicos.

Responsable de su éxito de taquilla fue su protagonista, Mara Wilson, que con solo nueve años de edad personificó a la niña que llevaba el mismo nombre de la recordada producción.

Sin embargo, también le tocó vivir el lado rudo de la fama por culpa de personas que difamaron su imagen, haciéndola sentir acosada sexualmente.

¿Qué dijo?

A propósito, el documental "Framing Britney Spears", que aborda los polémicos episodios que ha vivido la otrora princesa del pop, la actriz publicó una reciente columna de opinión en el periódico The New York Times, en la que reflexiona sobre el lado desconocido de la fama que vivieron niños y niñas que triunfaron en Hollywood.

"Fue lindo cuando los niños de 10 años me enviaron cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo fue cuando lo hicieron los hombres de 50 años. Incluso, antes de que cumpliera 12, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y con photoshop en pornografía infantil. Me sentí avergonzada", escribió.

"Yo sufrí en manos de los medios y del público. Actué en películas familiares y nunca aparecí con nada más sexy que un vestido escolar hasta la rodilla", agregó.

Acoso sexual por parte de los medios y el público

En ese sentido, la mujer de actuales 33 años profundizó en el sexismo que no solo ella ha sufrido, sino también otras celebridades del espectáculo.

"Desde que tenía seis años, en las entrevistas me preguntaban: '¿Tienes novio?'. Los reporteros me preguntaron quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta", dijo.

"Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de filmación. Mi acoso sexual siempre vino de manos de los medios y del público", concluyó.

Todo sobre Famosos