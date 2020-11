Uno de los personajes más llamativos de la película "Matilda", es el de Tronchatoro. Una directora autoritaria, malvada, cruel y que odiaba a los niños, pero aun así, estaba a cargo de un enorme colegio repleto de infantes que, según ella, siempre daban problemas.

Con el fin de “enseñarles”, les aplicaba castigos inhumanos, como meterlos dentro del “agujero” -una cavidad pequeña y oscura llena de clavos y vidrios- o, en el caso de Bruce, hacerle comer una enorme torta hecha de “sangre y sudor”, como castigo por “robar” un dulce de la cocina.

Este terrible, aunque carismático, personaje fue interpretado por la actriz británica, Pam Ferris, quien para ese entonces tenía 48 años de edad y, aunque es muy conocida por ser parte de esta producción cinematográfica estrenada en julio de 1996, la actriz también ha actuado en numerosas telenovelas como: "Connie", "Hardwicke House", entre otras.

Además, destaca que entre 2003 hasta 2006, interpretó a la detective amante de la jardinería Laura Thyme en "Rosemary & Thyme".

Actualmente Ferris tiene 72 años y se mantiene alejada de las redes sociales, pero no de las cámaras de televisión. Antes de la pandemia, la actriz fue parte de “Tolkien”, una película biográfica estadounidense que relata la vida del profesor de inglés, filólogo y escritor J. R. R. Tolkien, autor de "El hobbit", "El Señor de los Anillos" y "El Silmarillion", entre otros libros.





Vida privada

Ferris se casó en 1986 con el también actor Roger Frost, con quien mantiene una larga relación sentimental hasta la actualidad. En una entrevista británica, la actriz reveló que, antes de casarse con Frost, estaba muy dedicada y enfocada en crecer profesionalmente, razón por la que tomó la decisión de formar una familia “muy tarde”.

“Yo estaba obsesionada con mi trabajo y es por eso que no me casé hasta los 38 años y es la razón por la que no tuve hijos. Sin embargo, no tener hijos no es una tristeza en mi vida. Sé que no habría sido una mala madre, pero no hay que arrepentirse", dijo.





A pesar de esto, Ferris se siente orgullosa de lo que ha construido en su vida personal y profesional hasta ahora y, aunque no acepte todos los papeles que le proponen, la estrella internacional sigue siendo reconocida en la industria del séptimo arte.

Más noticias de famosos