Tras desatada fiesta en Vitacura: Esposa de Marcelo Marocchino responde a rumores de infidelidad del italiano

12 abr. 2022 - 10:00 hrs.

Este fin de semana el exchico reality, Marcelo Marocchino, estuvo en el centro de la polémica luego que se viera involucrado en un choque en la comuna de Vitacura, donde impactó con su vehículo un semáforo de la vía pública.

Por lo anterior, el modelo fue detenido durante la madrugada del domingo 10 de abril y liberado horas después durante la mañana. En ese momento habló con la prensa y aseguró que debido al "cansancio" protagonizó el choque.

"Estoy cansado, estoy trabajando, me quedé dormido un minuto, y choqué. Gracias a Dios estoy bien y no hay otro involucrado. Eso es lo más importante", comentó.

Marrochino en discoteque

Lo cierto es que durante la misma jornada, se revelaron videos de él, horas antes del accidente, en un concurrido bar de Vitacura, donde estaba acompañado de Marco Ferri, Betsy Camino y una amiga de ella.

Y en uno de los clips, a Marocchino se le ve muy cercano a la amiga de Betsy, y algunas de las personas que estaban en el bar aseguraron en redes sociales que Marcelo le fue infiel a su esposa, Magui Benet, con la joven antes mencionada.

Magui Benet respondió a los rumores

A través de mensajes en redes sociales, a Magui Benet le hicieron llegar los rumores que aseguraban que su esposo, Marcelo, le estaba siendo infiel en la discoteque, a los cuales respondió directamente.

De acuerdo a un pantallazo que compartió la cuenta @realityculiao, Magui respondió, "no tiene nada de malo salir a divertirse como cualquier ser humano. Marcelo es un señor, la gente es muy mala y mala leche. Las mismas que hablan son pobres de vida. No hace falta que me envíes esto".

En otra historia Benet le dijo a una usuaria que le envió los mismos rumores, "hola corazón, no creas tanta maldad. Marcelo es un señor respetuoso y buena persona... fue un error total haber manejado. Pero que hablen cosas malas, etc, es mucha envidia, no te llenes de esos comentarios".

Revisa las historias

Historia de @realityculiao

Historia de @realityculiao

Todo sobre Famosos chilenos