"Por un error administrativo" dejan en libertad a secuestrador de perros de Lady Gaga acusado de intento de asesinato

Por un insólito error, las autoridades dejaron en libertad a uno de los hombres acusados de secuestrar a las mascotas de Lady Gaga y de disparar en contra del cuidador de las mascotas en febrero del año pasado.

James Howard Jackson, de 19 años, disparó en cuatro ocasiones en contra del empleado de la cantante, Ryan Fischer, dejándolo gravemente herido y luego secuestró, junto a otros cuatro delincuentes, a dos de las mascotas de la artista.

Fischer sobrevivió al ataque, los dos bulldogs fueron entregados por una mujer dos días después del terrible suceso y luego de que la intérprete de “Love Game” ofreciera una recompensa de 500 mil dólares.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmó, a través de un comunicado, que el secuestrador de los canes de Lady Gaga fue liberado el 6 de abril, luego de que se desestimaron los cargos en su contra.

“Se suponía que los cargos serían reemplazados por una acusación del gran jurado, pero los nuevos cargos no se presentaron y el error administrativo lo dejó en libertad”, detalló el portal Fox News.

La liberación del sujeto fue catalogada como "un error administrativo". Jackson fue acusado de intento de asesinato, robo en segundo grado y conspiración para cometer un robo, entre otros cargos, detalló el portal de noticias.

Luego de darse cuenta del error que llevó a la liberación del delincuente, las autoridades señalaron que siguen trabajando para lograr que Jackson vuelva a estar bajo custodia.

