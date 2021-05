Lady Gaga se sinceró sobre uno de los episodios más oscuros de su vida. Según relató la artista, a los 19 años quedó embarazada tras ser víctima de una violación por parte de un productor musical.

La cantante neoyorkina fue parte del primer episodio de la serie documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, "The Me You Can´t See" (Lo que no puedes ver de mí), programa de Apple TV+ en el que distintos famosos se sinceran sobre sus problemas de salud mental.

Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, confesó entre lágrimas el abuso sexual que sufrió hace más de una década. Aunque este hecho era conocido por la prensa desde 2014, detalló que resultó embarazada del hombre que la violó.

"No cuento esta historia para mi propio beneficio. He pasado por ello y la gente necesita ayuda", expresó la célebre cantante, quien además se refirió al fuerte trauma que le ocasionó este hecho.

"Amenazó con quemar mi música"

En la conversación con la conocida presentadora de televisión, la intérprete que actualmente tiene 35 años recordó el dramático episodio.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada y yo incluso no recuerdo", sostuvo.

Pese a las declaraciones, Gaga señaló que no dirá el nombre del productor musical, ya que "no quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más".

"Tuve un brote psicótico total"

En la misma línea, reconoció los problemas psicológicos con los que resultó debido al trauma emocional y que incluso la han llevado a autolesionarse. "Tuve un brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma chica", contó.

Según la voz de "Shallow", tiempo después comenzó a sentir dolores crónicos por lo que fue al hospital, donde le diagnosticaron PSTD (Trastorno por estrés postraumático).

En este sentido indicó que "me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó, me dejó embarazada en una esquina, en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma, porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses".

En el espacio, reconoció a Oprah que le costó varios años darse cuenta de que ella no era culpable de lo que le había sucedido, sin embargo su proceso para recuperar su salud mental ha sido muy lento. De hecho, fácilmente podría desencadenarse en otra crisis.

"La forma en que siento dolor es como me sentí después de ser violada sexualmente. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encontraron nada, pero tu cuerpo recuerda", concluyó.

