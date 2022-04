"En la barriga no se veía nada": Sharon Fonseca revela el difícil momento que vivió con la operación de Blu Jerusalema

10 abr. 2022 - 20:00 hrs.

Sharon Fonseca recordó el duro momento que vivió junto a su pareja, Gianluca Vacchi, cuando tuvo que someter a su hija, Blu Jerusalema, a una cirugía para corregir el paladar hendido con el que nació.

A casi un año, la empresaria y modelo venezolana reconoce que fue una de las etapas más duras que ha tenido como madre. La primogénita fue intervenida cuando tenía tan solo seis meses de nacida.

Todo sobre Sharon Fonseca

Sharon Fonseca habla de la operación de su hija

La modelo y empresaria confesó, en una entrevista con el programa “Al rojo vivo” de Telemundo, cómo fueron aquellos instantes y lo valiente que fue la pequeña al superar todo con éxito, aunque reconoció que hablar del tema la afecta mucho.

“Todo ocurrió cuando apenas nació, no habíamos visto nada en la barriga, ella es una niña sana, era un hueco muy pequeño en el paladar, gracias a Dios”, explicó.

“Pasar por una experiencia así siendo mamá primeriza, yo creo que no importa cuántos hijos tengas, siempre te van a doler. Ella fue muy fuerte y superó todo con las mejores expectativas”, insistió.

Sharon Fonseca, quien aprovecha cada oportunidad para compartir con sus seguidores en Instagram los avances de su hija, también habló de lo maravilloso que es para ella la experiencia de ser madre.

“Es lo más hermoso que me ha pasado, no te puedo explicar la belleza y creo que no hay curso, consejo, libro que te explique. Tú estás en el día a día y uno aprende mucho”, aseguró.

Comentó también que a Blu le encanta la música y bailar, igual que sus padres.

“Ahora cada vez que escucha una canción comienza ella sola y yo digo desde la barriga tuvo el contacto con la música y le encanta. Si yo no le pongo música para dormir, no duerme”, comentó.

Todo sobre Famosos