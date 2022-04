Yailín, la novia de Anuel AA, sorprende a los fans con el atrevido reto de Anitta: "Le quedó mejor a ella"

09 abr. 2022 - 20:00 hrs.

Desde que anunció su noviazgo con Anuel AA, todo lo que hace Yailín se convierte en noticia y así ocurrió cuando la dominicana se unió al atrevido reto de #AnittaChallenge y bailó al ritmo de “Envolver”.

Aunque la pareja se había mantenido un tanto discreta en las redes sociales, luego de sacar su polémica canción “Si tú me buscas”, la joven regresó y se encuentra más activa que nunca.

La historia de amor parece fluir a pesar de las constantes avalanchas de comentarios negativos. Yailín asegura estar en el lugar correcto, mientras disfruta de las constantes muestras de afecto de su galán.

El “twerking” de Yailín para hacer el reto de Anitta

La rapera no quiere quedarse por fuera de las tendencias y, así como lo hicieron otras figuras, Gianluca Vacchi y Érika Buenfil, la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram haciendo el atrevido baile.

Yailín aprovechó un momento a solas y grabó con su teléfono, mientras se encontraba en lo que parece ser el vestier de su habitación.

Con unos increíbles movimientos de caderas y demostrando su buena condición física, Yailín se lanzó al suelo y comenzó a hacer la coreografía de la famosa canción que alcanzó el puesto número 1 en Spotify, según detalló la revista People en Español.

“Lo haces mejor que ella”

El video, que fue replicado en otras cuentas de fans, no pasó desapercibido ante los internautas, quienes quedaron sorprendidos por la habilidad de la novia de Anuel AA.

"Lo haces mejor que Anitta"; "Lo supo hacer y lo hizo muy bien, me encantó"; "Así o mejor. Yailín es Yailín"; "La admiro porque yo no me muevo así"; "La mejor", fueron parte de algunas de las reacciones de los internautas.

