"Es el sufrimiento más grande que he vivido": Carlos Caszely y la vida sin su esposa

11 abr. 2022 - 07:23 hrs.

El martes 22 de febrero es una fecha que marcará para siempre a Carlos Caszely. Ese día su "compañera" por 50 años, María de los Ángeles Guerra, falleció producto del cáncer que padecía. Con su partida, el futbolista quedó con un profundo dolor que califica como "el sufrimiento más grande que he vivido".

Pasado casi un mes y medio, Caszely se encuentra en pleno proceso de duelo por la partida de "Mary". Un proceso en el cual se ha permitido llorar la falta que le hace "lo mejor que me dio la vida".

Sobre cómo ha vivido este último tiempo "el rey del metro cuadrado" se sinceró en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), en la cual detalla que sigue viviendo en el departamento que compartía con su mujer, en el cual sus recuerdos y tristeza son acompañados con café y cigarrillos.

La despedida de "Mary"

Dentro de la conversación, Caszely recuerda la despedida con un apretón de manos que tuvo con "Mary" ese día martes. "La Mary me apretó... No sé si por un minuto o por una hora. Pero al poco tiempo, se me fue...", recuerda entre lágrimas.

"Ahora entiendo que fue su forma de decirme adiós... Pero aún siento su mano apretada. Se despidió, pero no se ha ido", agrega.

"Es el sufrimiento más grande que he vivido"

Caszely explica que tras la muerte de su esposa decidió continuar viviendo en el mismo departamento que compartía con ella. "Me despierto y me apena que no esté conmigo. Entonces me voy a la terraza, prendo un cigarro y me tomo un café. Y lloro, porque no puedo creer que ya no está", dice sobre su nueva rutina.

"Es el sufrimiento más grande que he vivido. En la noche lo mismo. A la terraza, con el cigarro y el café. Y pienso, recuerdo...", añade.

Sobre los apoyos para vivir este duelo, señala que más que buscarlos, los acepta. Entre estos se encuentran el apoyo de sus cuatro hijos y ocho nietos, pero también ayuda profesional con psicólogo, psiquiatra e incluso conversaciones con un cura.

"Hago de todo... Pero la pena no pasa. Y en realidad, sé que viviré con ella. La angustia que hoy siento seguro que pasará. Pero la pena nunca", le explica a LUN.

"Me decía que yo era un egoísta"

Avanzada la conversación, Caszely explica que no ha ido a visitar a María de los Ángeles al cementerio y asegura que tampoco irá en un futuro porque "no me gustan los cementerios". A pesar de esto, sí ha recordado a su esposa de otras formas, como plantando un árbol en un parque en honor a su esposa.

El otrora jugador de Colo Colo recuerda que desde el diagnóstico de cáncer de "Mary" sentía mucha rabia y que le decía a su esposa que si se iba, él quería irse con ella. "Me decía que yo era un egoísta por decirle eso", recuerda.

La razón, es que para su mujer Caszely debía estar junto a sus hijos y nietos, porque "ellos no podrían enfrentar la pena".

Sobre la posibilidad de rehacer su vida amorosa el futbolista enfáticamente dice que hay "cero opción". "Es que fueron 50 años, lo mejor que me dio la vida. Lo mejor...", cierra.

