"Hoy estoy de luto": Camila Cabello confiesa el daño que las críticas sobre su cuerpo provocan en su autoestima

Camila Cabello es una férrea defensora de la naturalidad y promueve en las mujeres el mensaje de aceptar su cuerpo tal y como es; sin embargo, hay momentos de declive en los que la cultura de la perfección también la arrastra.

En una reciente publicación que hizo la cantante en su cuenta de Instagram, la joven de 25 años confesó lo mal que se sintió al intentar fingir ser alguien que no era mientras disfrutaba de un día de playa en un club de Miami.

La confesión que hizo Camila Cabello sobre su cuerpo

En una extensa publicación que hizo para sus seguidores, la exnovia de Shawn Mendes contó que el día dejó de ser soleado y divertido para convertirse en un momento incómodo para ella.

"Soy una mujer soltera en mis veinte, en medio de un montón de promociones de mi trabajo, así que quiero sentir que me veo bien. Hoy compré un bikini nuevo, y pensé en un conjunto completo, me puse brillo en los labios y no comí nada pesado para ir al mar porque sabía que los paparazzi me iban a perseguir. Apreté tanto mi abdomen que hasta me dolieron las abdominales y no respiré, apenas sonreí", explica la joven.

La artista continúa el relato diciendo que tras lograr su cometido de aparentar un ángulo perfecto, salió de la playa decepcionada porque nunca antes le importó cómo lucía su figura en bikini. Dijo que echaba de menos a la niña de 7 años que solo disfrutaba de la playa, sin pensar en nada más.

"Hoy estoy de luto por ella... Feliz, tonta, respirando, fingiendo ser una sirena, LIBRE", escribió.

Para Camila, las críticas que sufrió en el pasado dejan secuelas en su autoestima y recordó aquel momento en el que fue blanco de comentarios destructivos cuando salió a la playa con un pequeño bikini y con sobrepeso; aunque en un principio defendió su silueta y sus celulitis ahora reconoce el daño que esto le causó.

"Cada vez que he ido a este club de playa en Miami tengo paparazzi detrás. Yo siempre he llevado bikinis pequeños sin prestar demasiada atención a cómo me veía, hasta que de repente vi unas fotos mías y unos comentarios que me hicieron daño", se sinceró.

