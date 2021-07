Camila Cabello estalla contra crueles críticas: "Somos mujeres reales, con curvas y celulitis"

Camila Cabello supo ganarse la fama gracias a su talento y al lanzarse como solista en el 2017, después de dejar atrás la banda Fifth Harmony. En la actualidad, es el centro de algunas burlas y críticas por su aumento de peso, y cansada del bullying reaccionó en un video de TikTok dejando un claro mensaje de amor propio.

Cada día más, las celebridades promueven la aceptación de los cuerpos reales de la mujeres a través de la tendencia del body positive, que según la revista Glamour busca “abrazar los cuerpos tal y como son, aceptando la diversidad de siluetas”.

Y frente a esta realidad, la compositora estadounidense de raíces mexicanas y cubanas está recibiendo comentarios de rechazo por “no tener la figura perfecta”.

El poderoso mensaje de Camila Cabello

La intérprete de “Señorita” es una de las jóvenes figuras del espectáculo musical que goza del cariño de un público adolescente y juvenil. A ello se le suma su noviazgo con el cantante canadiense Shawn Mendes, con quien vive desde meses antes del inicio de la pandemia, convirtiéndose en una pareja inseparable que disfruta de su amor, mencionó el diario La Vanguardia.

Pero las fotos captadas por los paparazzi, en las que se aprecia su cuerpo y el aumento de peso que viene ganando desde el 2019, y que se acentuó en estos meses de confinamiento, fueron suficiente para que circulen miles de comentarios de cibernautas de las redes sociales llenos de duras críticas y de odio por mostrar su “grasa y estrías”.

Las primeras fotografías llegaron cuando la cantante se encontraba disfrutando de un día de sol y arena, luciendo un bikini que desató los comentarios al mostrar, sin tapujo ni complejo, su celulitis y sobrepeso.

Y las más recientes, pertenecen a una mañana en la que salió a ejercitarse al aire libre trotando por un parque, vestida con un mini top negro y unos leggings beige con detalles a juego, dejando su vientre expuesto. Las imágenes se hicieron virales en las redes y los comentarios no se hicieron esperar.

Cansada de recibir estos mensajes cargados de ira contra su figura, Camila Cabello estalló y grabó un video en su cuenta de TikTok en el que alzó su voz de rechazo al ser juzgada injustamente por no tener el cuerpo tonificado.

Sentada desde el asiento de un auto en marcha grabó el clip, en el que cuenta lo que siente en estos momentos en que es atacada por seguidores y público en general: “Estaba corriendo en el parque ocupándome de mis propios asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable. Y llevo un top que muestra mi vientre”, se escucha al narrar su molestia.

Continúa y explica: “No estaba metiendo el estómago, porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no lo mete todo el tiempo, y yo estaba como,' maldita sea'. Pero luego, me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo es tan temporada pasada”.

Con gestos que reflejaron su rechazo a lo que está viviendo por el escarnio público, Camila envió un mensaje claro de cómo debemos mirar a una mujer que simplemente es normal: “Estoy agradecida por este cuerpo, que me permite hacer lo que necesito hacer. Somo mujeres reales, con curvas y celulitis, estrías y grasa. Y tengo que ser dueña de eso, baby”, dijo.

Mientras grababa y expresaba su mensaje, mostró su abdomen al hacer referencia a lo que tanto critican y juzgan en las redes.

Pese a ello, confesó todo lo que ha sentido al recibir tanto odio y rechazo, al manifestar que sintió inseguridad por su cuerpo en el mundo en que se mueve. “Honestamente, lo primero que sentí era inseguridad, solo imaginando cómo deben ser estas imágenes. '¡Oh, no! ¡Mi celulitis! No metí el estómago... Pero luego dije: ‘Por supuesto que hay malas imágenes, por supuesto que hay malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de roca o músculo'”.

El video ya suma más de 3.6 millones de “Me Gusta” y casi 30 mil comentario,s en los que recibió el apoyo de cientos de mujeres que aplaudieron su decisión de hacer un alto a tanto maltrato público.

