Exempleada de Luis Miguel revela detalles sobre cómo es trabajar con el artista: "Nadie podía verlo"

Una exempleada de Luis Miguel reveló nuevos detalles sobre las manías y costumbres del cantante mexicano, que dejan ver lo cuidadoso y exigente que es el artista con su vida personal.

El testimonio de la influencer y comunicóloga Ana Villarín se hizo tendencia en las redes sociales por el alto nivel de presión que le exigían cuando decidió trabajar con él, en una serie de conciertos que dio en México en el año 2019.

Esta no sería la primera acusación en contra del "Sol de México". En octubre del año pasado, el intérprete estuvo inmerso en una millonaria demanda por uno de sus exempleados de su famosa mansión de Acapulco.

Todo sobre Luis Miguel

Calificó de "horrible" la experiencia

En una entrevista que fue publicada en el canal de YouTube "Creadores & Chill", Villarín calificó de horrible la experiencia de haber trabajado con el exesposo de Aracely Arámbula.

"Mi primer trabajo en conciertos fue con él, imagínate. Empecé a trabajar con otra empresa que está ligada a la empresa del concierto y, como parte de una prueba, me dijeron que ahorita estamos con Luis Miguel en su residencia que hizo en el Auditorio Nacional", contó.

Aseguró que siempre estuvo sometida a mucha presión por las exigencias y las demandas de "Luismi", incluso más que la que sentía con otros famosos de mayor prestigio.

"No es un artista fácil. Cuando llegaba, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía verlo. Yo no entendía, era horrible. Todo se paraba, paraban el trabajo de todos y debíamos mirar hacia la pared", contó la exempleada.

Contrato de confidencialidad

La joven además aseguró que tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad para poder trabajar con Luis Miguel, algo que nunca le pasó con otros cantantes.

"Era mi primer trabajo y no sabía que no estaba bien. Fue luego que me di cuenta de que nadie te pide eso", admitió. Aseguró que si le pusiera algún tipo de calificación a la experiencia le daría "cero o menos de cero, números negativos".

Todo sobre Famosos