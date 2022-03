"Me siento honrado": El emotivo mensaje de Luis Fonsi para anunciar que participará por primera vez en los Premios Oscar

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi formará parte de la 94° edición de los Premios Oscar que se celebrarán este domingo 27 de marzo, desde el Teatro Dolby de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Esta será la primera vez que el artista esté presente en la importante gala, y lo hará para cantar "We Don't Talk About Bruno" ("No se habla de Bruno"), el soundtrack de la película “Encanto” de Disney.

Luis Fonsi también estará acompañado de la cantante Becky G y de los actores que forman parte del elenco de la película infantil: Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, detalló la revista Variety.

Todo sobre Luis Fonsi

La esposa de Luis Fonsi orgullosa

Ante la noticia, el artista no dudó en compartir su felicidad con sus más de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

“Me siento sumamente honrado de ser invitado a formar parte de la 94th edición de los Premios Oscar y poder seguir representando a nuestra cultura latina en un escenario tan importante”, escribió emocionado junto a una fotografía en blanco y negro.

El post alcanzó miles de “likes” y cientos de comentarios. Una de las primeras en reaccionar fue su esposa y madre de sus dos hijos, Águeda López, quien le dejó una ovación en forma de emoticones.

Sebastián Yatra también participará

Otro de los artistas que dirá presente en la gala más importante del mundo cinematográfico será el colombiano Sebastián Yatra, quien interpretará el tema “Dos Oruguitas”, también de la película “Encanto”.

El intérprete de “Zapatos rojos” también ha mostrado, a través de sus redes sociales, cómo se prepara para su puesta en escena y ha dejado ver cuál podría ser su atuendo para tan importante escenario.

El tema que interpretará Yatra está nominado al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. El filme también tiene otras dos nominaciones: en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Película Animada.

Todo sobre Famosos