Actriz de Carrusel Ludwika Paleta muestra por primera vez a su hija Bárbara en redes sociales

La inolvidable María Joaquina de la serie infantil de finales de los 80 y comienzos de los 90, "Carrusel", publicó una foto inédita de su pequeña hija Bárbara. La imagen la usó Ludwika Paleta, nombre real de la actriz, para enviar un mensaje a las mujeres a propósito del pasado Día Internacional de la Mujer.

María Joaquina, cómo la recuerdan la mayoría de sus seguidores, es muy celosa con la vida privada de sus hijos, aunque frecuentemente comparte fotos de sus momentos en familia. Trata de cuidar la intimidad de Bárbara y su hermano, los mellizos nacidos en el 2017, a quienes nunca se les ve el rostro en las publicaciones.

El mensaje de María Joaquina

En la foto que la actriz compartió de su hija, la pequeña aparece en la arena de la playa con el mar de fondo. El rostro de la niña no se distingue porque está mirando hacia el suelo. La imagen fue acompañada de un importante mensaje que hizo reflexionar a las mujeres de su comunidad en Instagram.

“Sin duda no es un día para celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa”, escribió Paleta, quien aseguró que pese a considerar que en su vida tuvo y tiene muchas oportunidades, para ella la lucha debe ser de todas por igual.

“Nosotras, nuestras hermanas, nuestras madres, hijas, amigas... Quiero ser considerada y respetuosa desde mi propio privilegio. Me siento afortunada y tengo, quizás, más oportunidades que otras mujeres pero escojo manifestarme porque soy mujer y quiero un mundo en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades”, expresó.

Por todas las mujeres: fuertes y resilientes

En el final del mensaje la actriz aprovechó para honrar a todas las mujeres, en especial las que pasaron por su vida y de alguna manera la inspiraron.

“Las mujeres somos fuertes, determinadas, valientes, resilientes, amorosas. Sabemos procurar, cuidar, crear, sentir profundo, defender con nuestra vida lo que más amamos. Honro hoy, la existencia de todas las mujeres que han cruzado mi camino y me han inspirado y hecho más fuerte. Por tu hija, por la mía. Por todas nosotras”, dijo.

La actriz difunde muy pocas imágenes de sus niños más pequeños. Evita mostrar el rostro de sus mellizos. Mientras que su hijo mayor Nicolás, de 22 años, comenzó a aparecer en redes sociales con más frecuencia desde que inició un proyecto musical y dio sus primeros pasos en la actuación, reseña Hola México.

Todo sobre Famosos