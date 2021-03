A sus 42 años, la famosa actriz mexicana Ludwika Paleta, quien interpretó a María Joaquina en la teleserie “Carrusel”, confesó que ha sufrido de problemas de autoestima y que muchas personas no podían creer que ella padeciera de esa condición.

“Yo les puedo decir... Cuando yo estaba creciendo, yo tenía problemas de peso. Yo no me sentía bonita”, dijo la reconocida artista en un video de sus historias de Instagram.

La protagonista de la serie “Madre solo hay Dos” de Netflix comentó que tuvo muchos complejos con su peso y su imagen, sobre todo cuando llegaba a la oficina de algún productor. “Antes de empezar una telenovela me decían 'tienes que bajar de peso'", comentó.

Polémica de Ludwika Paleta

Las confesiones de Ludwika Paleta surgieron después de que ella hizo un comentario sobre una fotografía acerca de dos muñecas con diferente complexión física. "Ojalá cuando yo era niña hubieran existido muñecas así. Me habrían ahorrado muchos problemas en mi adolescencia", escribió.

Pero su comentario tomó otro curso, cuando usuarios de las redes sociales le preguntaron cómo era posible que ella haya sufrido de algún complejo.

"Por más perfecta que tú seas, si en tu interior no estás bien, no te vas a sentir bien... Lo bonito está en otras virtudes: en ser valiente, fuerte... Tú eres bonita”, comentó en el video.

"Los likes afectan a todos"

Ludwika Paleta protagoniza la película titulada “Guerra de Likes”, recién estrenada por Amazon Prime Video, y a propósito de ello habló de la autoestima y de cómo afecta en la vida de los famosos la forma en que los califican en las redes sociales.

“En mayor o menor medida a todos nos ha afectado lo que se dice de nosotros, porque aunque seas una persona con autoestima fuerte y mucha seguridad, siempre hay dudas y es humano confundirte”, comentó en una entrevista al diario mexicano El Universal.

Habló también de replantear temas como los “likes” y las redes. “¿Qué significan que me pongan ‘likes’? ¿Cómo me afecta eso? Es una realidad que algunos de nosotros no habíamos vivido”, agregó.

En la película, la artista de origen polaco encarna a una mujer que a toda costa quiere convertirse en influencer, y tiene que recurrir a las redes sociales para serlo. Pero según la propia actriz, ella no le da mucha importancia a ese tema.

Todo sobre Famosos