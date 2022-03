"Ha sido la persona que más dolor me causó": Iván Cabrera se confiesa sobre la mujer que más ha amado en su vida

Sin duda que los últimos meses han sido complicados para el bailarín Iván Cabrera, luego que su expareja, Antonella Muñoz, lo denunciara falsamente por violencia y abuso sexual y lo "funara" por redes sociales.

A las graves acusaciones de Muñoz, se sumó su quiebre con la modelo española Gala Cardiola y la pérdida de trabajos como consecuencia de toda esta situación.

"La mujer que más había amado"

El exchico "Yingo" fue invitado al programa online "Triángulo", donde abrió su corazón y sorprendió al entregar detalles sobre su vida amorosa.

"Aquí lo voy a decir para que no haya más especulaciones de que yo dediqué cosas y no sé qué", partió diciendo en el espacio, antes de realizar una fuerte confesión.

"De la persona que yo he estado más enamorado en mi vida, lamentablemente ha sido la persona que más dolor me causó", reconoció.

En este sentido, aclaró rumores que han surgido desde los medios de farándula, agregando que "cuando hice un comentario de que nunca más me iba a enamorar en la vida como me había enamorado, fue de Antonella Muñoz".

"No me puedo enamorar de otras personas en cinco, cuatro meses. Bueno, tal vez sí, pero no fue la ocasión. Pero sí me enamoré de esta mujer, de la cual me tocó y me dolió lo que pasó, porque es la mujer que más había amado en mi vida", reflexionó Cabrera, respecto al complejo episodio en el que se vio involucrado.

"Antonella no estaba bien"

Sobre las declaraciones de acusación de Antonella, donde incluso dijo que tomaría acciones legales en contra del bailarín, Iván aseguró hace un tiempo que ella estaba pasando un mal momento cuando sucedió todo.

"Sé quién es Antonella y sé que cuando dijo lo que dijo, no estaba bien emocional y sentimentalmente, no tenía el apoyo correcto que merecía", justificó el "Potro", añadiendo que "rezó" para que ella se diera cuenta de las cosas que estaba haciendo.

