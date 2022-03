"Cobardes de porquería": Neme arremete contra guardia del Metro denunciada por discriminación a estudiante por su físico

Esta mañana, el conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, tuvo duras palabras contra una guardia del Metro de Santiago, quien fue denunciada de haber discriminado a una estudiante de enseñanza media, de nombre María Fernanda, por su aspecto físico.

La joven, quien no tenía plata para el pasaje escolar, le presentó su certificado de alumno regular a la vigilante para que tuviera consideración y la dejara pasar. No obstante, ella habría comenzado a burlarse y le habría dicho que "con lo gorda que está debiera pagar el pasaje y no comer tanto".

El enojo de Neme

En un contacto que tuvieron con la adolescente, Neme dio su opinión sobre el caso, mientras la joven contaba entre lágrimas su historia.

"Estamos en una selva. Uno quisiera, desearía, esperaría, exigiría que las cosas fueran diferentes. Está bien que los medios de comunicación junto a María Fernanda estemos visibilizando estas conductas miserables, la mayor de las veces posibles", indicó de entrada.

Agregó sobre este punto que "estos cobardes de porquería se esconden en el corporativismo. Nadie te hace bullying cara a cara, porque no tienen los cojones".

"Hacerse parte de una historia de bullying, porque eso es lo que hace esta pobre mujer, lo único que hace es agrandar la lista de personas que han herido a María Fernanda", complementó.

Luego, refiriéndose directamente a la adolescente, le dijo que "hay que entender que la agresión de un otro hacia uno, es un problema de esa persona (...) María Fernanda dice, 'estoy acostumbrada', ella va con un bullying que ha integrado".

"La única manera de sacarte eso, es que veas en los otros el problema, el problema está en esa mujer del Metro, ella es la que necesita ayuda, no tú. Tú verás si vas al doctor o no, si te sientes bien, el tema de tu ficha clínica es tu ficha clínica", recomendó.

