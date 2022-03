"Sé hombre y deja tu película": Filtran video de Anuel AA besando a su exesposa

Parece imposible que la vida amorosa del reguetonero Anuel AA deje de estar en el centro de las críticas. Ahora su exesposa y excuñada vuelven a encender la polémica con publicaciones que lo dejan muy mal parado.

El conflicto surge alrededor de un mensaje y un video, este último de finales de noviembre del año 2021, en donde el reguetonero aparece besando a su exesposa, apenas siete meses después de terminar su relación con Karol G.

Todo se da en medio de los rumores de que Anuel sacó de una de sus casas a Astrid Cueva, su expareja y madre de su hijo Pablo Anuel.

El mensaje de Astrid, la exesposa de Anuel

Un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, hizo pensar a los fanáticos del artista que su exesposa reaccionaba ante la supuesta decisión del intérprete de quitarle una de sus propiedades.

“El que actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitara”, dijo Astrid, quien estuvo casada durante cinco años con el cantante boricua. El mensaje fue reseñado por el programa de espectáculos “El Gordo y la Flaca” de Univisión.

Nicole Cueva, hermana de Astrid Cueva, también tomó participación en la polémica. La joven subió un video a su Instagram junto con un extenso mensaje dedicado al cantante de “Hipócrita”.

En el material, la excuñada de Anuel lo acusa de ser un falso y de no cumplir con sus responsabilidades como padre, además de molestar constantemente a su hermana.

El video fue grabado en noviembre de 2021. En el material se ve a Anuel besando en la boca y abrazando a su exesposa. En julio de ese mismo año el intérprete había confirmado que se separaba de la colombiana Karol G.

La hermana de la exesposa de Anuel aseguró que el cantante buscó retomar la relación a finales del año pasado y, además, lo acusó de no cumplir con sus deberes como padre.

“No te digo, eres un lechón, puerco (...) siempre le tiras a tu hijo. Vas a seguir siendo el mismo vagabundo. Hace meses prometiendo a Pablo y a Astrid, porque eres tan lechón que no dices que tampoco la sueltas, porque así sea hasta en el baño del estudio la llamas llorando, pendejo", dijo la excuñada.

Y arremetió sin piedad contra el cantante: "Tú lo que eres es un falso aquí y con los que siempre estuvieron pa' ti, que hasta codo les diste, ¿o te vas a hacer? ¿o quieres que se me rompa la boca y me rompa a decir la mierda que hablas de los tuyos? Fantasea con los que quieras, pero con las cosas del nene no. Sé hombre y deja tu película”.

Por ahora el reguetonero guarda silencio en sus redes sociales. Su novia actual, Yalin “La más viral”, sí se mantiene activa en la plataforma, donde este 15 de marzo dejó ver el automóvil de lujo que le regaló su prometido.

