Los "tote bag" se convierten en la nueva obsesión de Sharon Fonseca: "Necesito que quepan las meriendas de la bebé"

Sharon Fonseca se sigue acostumbrando a los cambios que trae la maternidad. A casi dos años del nacimiento de su hija Blu Jerusalema, la modelo venezolana sigue adaptando su estilo y rutinas a su nueva vida cotidiana.

La pareja del famoso empresario italiano Gianluca Vacchi se ha convertido en toda una referencia en el mundo de la moda. En sus redes sociales, suele mostrar tutoriales de maquillaje, rutinas de ejercicios y a la par también promociona su marca de ropa.

El fabuloso bolso de Sharon Fonseca

En una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, Sharon Fonseca impresionó con un fabuloso atuendo, con el que la joven, de 27 años, destacó por un bolso blanco de gran tamaño.

En la publicación se puede ver a Fonseca vistiendo blazer oversize en tono gris, un elegante pantalón casual en el mismo color y un minitop negro acompañado de anteojos oscuros en blanco y negro y zapatos blancos que combinaba con la cartera de la marca italiana “La Fille des Fleurs”.

En esta etapa, a Sharon Fonseca le parecen más cómodos los “tote bag” a la hora de organizar sus salidas al lado de su pequeña, a pesar de que el año pasado, en sus primeros días de labor de madre, las miniaturas eran sus preferidos.

“Actualmente obsesionada con los blazers y los bolsos grandes. Hacer vueltas con la bebé me está haciendo buscar bolsos más prácticos donde quepan las cosas de las dos, contando alguna meriendita y aguas”, comentó la influencer latina.

El look casual lo completó con su cabello castaño suelto a la altura del pecho, mientras llevaba un maquillaje sencillo que resaltaba su naturalidad y el tono de su piel.

Un bolso libre de crueldad animal

El bolso con el que Sharon Fonseca impactó a todos sus fans está fabricado en tela completamente sintética y libre de la crueldad animal. De acuerdo a la página web de la marca, tiene un valor de 216, 84 dólares y está disponible en seis colores.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Sus seguidores no tardaron en llenar de elogios el sofisticado look de la madre de Blu Jerusalema.

“Ese bolso! Yo lo quiero”, comentó con admiración una usuaria de la plataforma, “Me parece super cómodo para andar, práctico, divino”, añadió otra. “Que copiaré todos tus looks porque me encantan”, añadió otra en la caja de comentarios.

