La transformación de Elliot Page en fotos: Un cambio que logró salvarle la vida

En diciembre del 2020, Elliot Page sorprendió al mundo al declararse públicamente como una persona transgénero. El actor que se consagró en el año 2000 como una estrella juvenil, tendría cambios radicales en su vida antes de dar a conocer su identidad de género.

Según Chic Magazine, Page, proveniente de Halifax, un pequeño pueblo de la provincia marítima de Nueva Escocia en Canadá, desde muy joven se abrió paso entre las grandes luminarias del espectáculo.

El ahora actor se ganó un lugar en la historia del cine con la película "Juno", convertida ahora en un clásico del séptimo arte le valió una nominación al premio Oscar con tan solo 20 años.

Ahora con su proceso de transición trata de ser una voz de la diversidad sexual ante el mundo, proceso que comenzó desde que se declaró homosexual en 2014.

Así fue la transformación de Elliot Page

En un emotivo comunicado a través de Instagram, el actor se declaró transgénero. Desde entonces, Elliot Page inició su camino para reencontrarse en medio de una transformación física que ha sido motivo de admiración entre sus fanáticos.

El mundo ha sido testigo de sus cambios que ha dejado ver a lo largo de un poco más de un año desde que hizo pública su decisión. La joven de cabello castaño y ojos café y menuda apariencia dejó de existir para dar paso a un hombre nuevo.

Ahora Page no siente temor en lucir su nueva personalidad en las redes sociales, sus seguidores son testigos de sus cambios de aspecto. Una nueva persona que no duda en presumir un tonificado abdomen y definidos pectorales.

Es frecuente verlo posar sin camiseta y en pantalones cortos con una gran sonrisa de aspecto varonil, el pelo largo quedó atrás, ahora lo luce muy corto y más oscuro.

Decisión que le salvó la vida

Estos cambios no solo le cambiaron la vida a Elliot Page, según reconoció en una emotiva entrevista con Oprah Winfrey, también lograron salvarlo. “Quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, sino que, creo que me ha salvado la vida, y es el caso de tanta gente”, comentó.

El protagonista de “Juno” y la serie de Netflix, “The Umbrella Academy”, también pretende enviar un mensaje con su transformación y ser vocero de la comunidad LGBTI.

Page busca ser un modelo de referencia para muchos jóvenes y que su experiencia lleve a que se acepten y se reconozcan. “Pueden verme y decir ‘esto es lo que soy yo también'”, expresó.

