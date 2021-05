Desde que anunció su cambio de género en 2020, Elliot Page se ha convertido en un activista por los derechos de la comunidad trans. En una una conversación con la reconocida Oprah Winfrey, el actor manifestó que su transformación no solo le ha cambiado la vida, también se la ha salvado.

Esta es la segunda entrevista que ofrece el protagonista de la serie “The Umbrella Academy” de Netflix. Anteriormente conversó con la revista Time, donde contó cómo fue aceptar ser la persona en la que se ha convertido hoy.

Elliot Page como activista

Page, que antes era conocida como Ellen, manifestó su postura contra algunas leyes que se pretenden aprobar en Estados Unidos, que prohíben o criminalizan algunos tratamientos de salud para las personas trans, e impide participar a niños y jóvenes en algunos deportes.

“Y si vas a hacer esto y si tampoco vas a permitir que los niños transexuales practiquen deportes, los niños morirán. Realmente es así de simple”, comentó el intérprete canadiense en la charla con la reconocida periodista que también fue difundida por el Daily Mail.

“Mis sentimientos no son realmente lineales. Siento una alegría y una emoción emergentes en un momento, y luego, en el siguiente, una profunda tristeza al leer sobre personas que quieren quitarles la atención médica que afirma el género de los niños '', apuntó.

“La decisión que ha salvado mi vida”

Elliot Page dio sus razones sobre por qué decidió hablar del tema en público. “Quería hablar de ello por un par de razones. Quería compartir con la gente cuánto ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, sino que, creo que me ha salvado la vida, y es el caso de tanta gente”, dijo.

“Dios. ¿Qué me ha traído la mayor alegría? Es salir de la ducha y que la toalla esté alrededor de tu cintura y te miras en el espejo y dices ‘ahí estoy’”, comentó emocionado.

“Y no estoy teniendo ese momento en el que siento pánico... solo con estar en una playera. Es el poder tocar mi pecho y sentirme cómodo en mi cuerpo por primera vez”, explicó Elliot Page en relación a su cirugía de afirmación de género.

