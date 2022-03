"Cuando te dicen Miss Piggy, quizás hiere": Adamari López confiesa que sufría por el bullying y críticas a su cuerpo

Luego de una impactante transformación que alcanzó el año pasado, la actriz Adamari López se atrevió a hablar y contar sobre cómo asumió las críticas y comentarios del público cuando sufría de sobrepeso.

Los constantes señalamientos acerca de su físico es algo con lo que siempre ha tenido que lidiar la presentadora de televisión. Después de superar el cáncer de mama y de convertirse en madre de Alaïa, sufrió muchos cambios que no le permitieron mantenerse en un peso estable y saludable.

Aunque muchos señalan que todo es producto de intervenciones quirúrgicas, ella asegura que lo logró cambiando sus hábitos alimenticios y ejercicios.

Adamari López habla sobre su proceso

La artista estuvo de invitada en el programa de YouTube, “Molusco TV” en el que aseguró que nunca estuvo consciente de su peso hasta ahora que puede ver el antes y después.

“Yo sabía que estaba gordita, pero no me daba cuenta que tan gorda me veía hasta ahora que estoy flaca y veo las fotos”, mencionó. La conductora de “Hoy día” reconoció que sus problemas de sobrepeso comenzaron después del nacimiento de su hija Alaïa, porque comía mucho y sentía que no tenía energía.

Acerca de las constantes críticas que recibía, Adamari aseguró que nunca le afectó el hecho de que la llamaran gorda. “Nunca me afectó porque sabía que lo estaba, pero cuando te dicen a lo mejor elefante, Miss Piggy eso sí, quizá hiere, cuando lo hacen por maldad ”, reconoció.

“Me veía limitada en cosas de trabajo”

La exesposa de Luis Fonsi también recordó que llegó un momento en que su peso comenzó a limitarla profesionalmente.

“Las oportunidades son más limitadas por más talento que tengas. Si vas a hacer un comercial de pelo o si vas a presentar encima de los escenarios no tienes la misma oportunidad que cuando estás flaquita, no hay las mismas oportunidades”, dijo.

Con relación a cirugías, la conductora de televisión reiteró que nunca se ha sometido a intervenciones y que lo único que hizo fue hacer sacrificios.

“Aguantar el pico. Yo no soy de hacer dietas, no soy buena para eso. Me tomaba ocho latas de refresco al día y todo era frito. Ahora como en porciones más pequeñas y eliminé por completo la coca cola porque no quiero estar en el mismo lugar donde estaba antes, no quiero comer como una cerdita (...) llegué a pesar 70 kilos”, dijo.

