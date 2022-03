De participar en "1810" a convertirse en un doctor en biología: Así luce hoy Bruno Grossi

Uno de los reality más exitosos en la historia de la televisión chilena fue "1810", el cual encerró a un grupo de personas en una casa y que se caracterizaba por tener las condiciones de una casa colonial.

Entre los participantes estaba Janis Pope, Arturo Prat y Coca Mendoza, quienes se convirtieron en algunos de los concursantes más recordados por el público, debido a su compromiso con el mundo del espectáculo.

En tanto, otros asistieron al reality, pero luego siguieron con su vida y rubro que tenían fuera del programa. Tal es el caso de Bruno Grossi, biólogo de profesión, que tuvo un fugaz paso por reality.

Bruno Grossi en "1810"

Tras el fin del programa, el experto en biología se introdujo de lleno en su disciplina, logrando convertirse en doctor en ecología y biología evolutiva.

El presente de Bruno Grossi

Una de sus más destacadas investigaciones, con las que se hizo famoso a nivel mundial, tuvo que ver con la de los "pollosaurios". En síntesis, lo que hacía era colocarle colas a gallinas o pollos para saber cómo caminaban los Tiranosaurios Rex.

En 2015 ganó el premio "Ig Nobel", parodia de los Nobel oficiales, que reconocen a los investigadores que "primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar" y son organizados por la revista Annals of Improbable Research.

En 2019 volvió a la TV, pero con un programa totalmente diferente a "1810", puesto que condujo un espacio llamado "Neurópolis", dedicado a la divulgación científica de una forma diferente.

"Es un programa donde yo me despierto en la mañana, y aunque sea biólogo, justo para el programa me despierto medio ignorante científicamente. Entonces me comienzo a preguntar sobre la memoria, relojes biológicos, las adicciones, los sentidos y todo lo que se me ocurra", contó en una oportunidad.

En cuanto a su vida personal, Bruno sigue con sus proyectos de divulgación científica, utilizando sus redes sociales para entregar los conocimientos de los cuales es experto.

Así luce hoy Bruno Grossi

