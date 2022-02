Kendall Jenner cambia de look y causa impacto al posar con el cabello corto y con otro color

Poco queda de la tímida adolescente Kendall Jenner que saltó a la fama junto a sus hermanas en el reality show “Keeping Up with the Kardashians”. Ahora, con 26 años, está convertida en una prestigiosa top model que acaba de posar con una versión muy diferente a la habitual.

La hermana menor de Kim Kardashian posó como todo una estrella del glamour para la más reciente edición de i-D Magazine, una prestigiosa revista inglesa dedicada a la moda.

Pero la influencer no solo destaca por su talento para las pasarelas. En la entrevista que concedió a la editorial habló sobre su más reciente emprendimiento en la industria del tequila y su marca "818" y su desempeño como la directora creativa online de moda Forward.

La camaleónica Kendall Jenner

A través de su cuenta de Instagram, la influencer mostró parte de lo que fue la sesión fotográfica para la revista. En una de las imágenes Kendall deslumbra ataviada con un monokini rosa de tela satinada de la marca Gucci, con varios recortes vintage que dejan a la vista su marcado abdomen.

La modelo se desprendió de su apariencia morena y lució una peluca muy corta de color rubio jengibre que combinó con un sombrero negro, en su mano tenía una bebida del restaurante de hamburguesas In-N-Out, según detalló el portal Page Six.

En otro post, donde colgó varias imágenes, lució un conjunto de sujetador y minifalda. Jenner también modeló una serie de blusas semitransparentes de prestigiosas marcas.

También aparece al borde de una piscina con un bañador en dos piezas y unas botas de vaquero. Incluso para la sesión de fotos, que estuvo a cargo del fotógrafo Luis Alberto Rodríguez, se atrevió a posar al natural.

