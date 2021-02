La supermodelo Kendall Jenner impactó a sus seguidores tras compartir en sus redes sociales una serie de fotos en lencería roja mostrando su figura. La publicación forma parte de la campaña publicitaria para la celebración del Día de San Valentín de Skims, la marca de lenceria y fajas fundada por su hermana Kim Kardashian.

Kendall no es la única protagonista de estas fotografías. En la campaña publicitaria también participaron Kylie Jenner y Kim. La publicación de la famosa modelo ya cuenta con más de nueve millones me gusta en Instagram y miles de comentarios.

Kim Kardashian también compartió algunas fotos y videos del detrás de escena de la sesión inspirada en el Día del Amor y la Amistad. En uno en particular, se puede ver a la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” maquillándose mientras Kendall posa como una tormenta en el fondo.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, pues algunos criticaron su delgadez. Incluso después de que una fan tuiteó que lucir como la supermodelo resolvería todos sus problemas, Kendall Jenner habló con franqueza sobre tener "días malos también".

"Soy una chica extremadamente afortunada. Aprecio todo lo que tengo", escribió en respuesta, y agregó: "¡Pero quiero que sepas que yo también tengo días malos y que te escucho! ¡Eres hermosa tal como eres!!! No siempre es tan perfecto como parece".

i am an extremely lucky girl. appreciative of all that i have. but i want you to know i have bad days too and that i hear you! you are beautiful just the way you are!!! it’s not always as perfect as it may seem ❤️ https://t.co/JcdrlR0hF9