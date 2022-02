"Como el vino": José Luis Repenning se llena de elogios tras subir foto en traje de baño desde sus vacaciones

El conductor de Meganoticias, José Luis Repenning, se encuentra actualmente gozando de sus merecidas vacaciones, durante las cuales ha visitado diversas partes del norte de Chile.

A través de sus redes sociales, el periodista ha publicado varias imágenes en donde se puede ver lo bien que la está pasando y lo mucho que ha disfrutado de su descanso.

Todo sobre José Luis Repenning

"Qué hombre más guapo"

Sin ir más lejos, este lunes 21 de febrero, Repenning subió una foto en donde aparece posando directamente desde la playa, luciendo un ajustado y corto bañador, el cual combinó con una camisa floreada en tonos azules y celestes.

"A mis 44 (años) me pongo este traje de baño igual no más... ¿Si no es ahora, cuándo? Cariños desde el norte", escribió en la descripción, obteniendo más de 30 mil likes y cientos de comentarios en el posteo.

"Podrías mostrarlo de todos los ángulos para ver bien como le queda", "la polera, la polera", "qué hombre más guapo, uno así me recomendó el médico", "como el vino", "1, 2, 3, rico", "estupendo, si te colocas una bolsa te verías igual de estupendo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Revisa la publicación

Las vacaciones de Repenning

José Luis Repenning anunció el pasado miércoles 16 de febrero, que se encontraba de vacaciones, con una foto en donde luce un relajado look que consiste en una polera de cuello polo y un pantalón de tela.

Con una gran sonrisa en su cara, en la descripción escribió: "Hola a todos. Aquí... por fin de vacaciones un par de semanitas en las playas de la región de Coquimbo".

El periodista también reveló su itinerario, contando que dentro de los próximos días estará en "Tongoy, Guanaqueros y Puerto Velero... ¡Lo máximo! Abrazos para todos".

El posteo se llenó de likes y comentarios de parte de sus fans, quienes le desearon lo mejor en su descanso y además una pronta vuelta al noticiero.

"Disfruta y vuelve pronto", "hermoso, lo más lindo", "disfrute mucho guapetón", "descansa, se lo merece" y "belleza total pásalo súper" son algunos de los mensajes que más se repitieron en el posteo.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos