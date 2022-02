Una joven chilena durante sus vacaciones probablemente cumplió uno de sus más grandes sueño, haciendo realidad el anhelo de muchos fanáticos en el mundo: encontrarse con una superestrella y pedirle una selfie.

Se trata de Catalina Novoa, quien disfrutando de sus vacaciones en Miami fue avisada por su hermana de que, en el mismo lugar, se encontraba Dua Lipa, la cantante del momento y que este año vendrá a Chile con su tour "Future Nostalgia".

En el marco de esa gira mundial, la británica se encontraba en dicha ciudad estadounidense, por lo que Catalina aprovechó la oportunidad para acercarse a la artista y conocerla.

La búsqueda de la cantante

De acuerdo a radio Romántica, la joven recibió un mensaje de su hermana, que estaba en Santiago, quien le comentó que la intérprete de "New Rules" también estaba en Miami.

"Me mandó una foto en la playa y todo el tema. Y con mi prima no podíamos creerlo, porque ella es súper fanática. Entonces me dijo: 'vamos a buscar a Dua Lipa, vamos a buscarla'", manifestó Novoa.

Desde la capital chilena, su hermana les comentó en qué hotel se estaba hospedando la cantante y así comenzó la búsqueda.

Según el citado medio, cuando llegaron al lugar se encontraron con un grupo de paparazzi, los que les entregaron un dato clave: Dua Lipa estaba tomando sol en la piscina del hotel, por lo que les recomendaron que se fueran a un costado del lugar a esperarla.

Pese a los nervios que les generó la situación, Catalina le preguntó a una trabajadora que se iba acercando a ellas si conocía el paradero de la artista, y aunque la mujer no sabía, las invitó al bar a tomar algo a la espera de la cantante.

"Habíamos preguntado un poco antes a los guardias por Dua Lipa, entonces ellos quedaron como ‘cachudos’ con nosotras, porque vieron que éramos fanáticas. Entonces, dijeron que Dua Lipa no estaba ahí, pero era obvio que estaba ahí, porque eran muchos los paparazzi que estaban en el hotel”, comentó la chilena.

La selfie con Dua Lipa

Una vez en el bar, Catalina y su prima comenzaron a mirar a su alrededor y vieron que, cerca de la barra, estaba la piscina y más allá estaba Dua Lipa tomando sol.

"En eso va y veo, le saco fotos y se estaba parando, se estaba yendo. Se estaba despidiendo de una amiga", expresó la protagonista de esta historia.

Radio Romántica

Al verla, corrieron hacia ella: “¡Dua! ¡Dua!”, le gritaron. Afortunadamente, la artista se dio vuelta, las miró y “le dije si me podía sacar una foto con ella. 'Sí, claro' me dice. Nos sacamos la foto y ella fue súper gentil", afirmó.

Revisa la selfie con Dua Lipa

Radio Romántica

