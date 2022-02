Marc Anthony se burla del rumor de reconciliación entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

Cuando el amor de Jennifer Lopez hacia Alex Rodríguez llegó a su fin, nadie podía creerlo. La ruptura confirmó las versiones que un mes antes hablaban de la grave crisis por la que atravesaba la pareja. Ahora, un nuevo rumor provocó risa de Marc Anthony.

El comunicado de la ruptura entre ambas figuras fue claro y conciso. "Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos”, rezaba el principio del mensaje.

A casi un año de ese final, las relaciones comerciales entre los famosos también encuentran su disolución. Pese a esto, los medios insisten en correr los rumores de un posible encuentro entre la cantante y el exjugador, pero el otrora marido de la "Diva del Bronx" tuvo la mejor reacción ante este comentario.

Marc Anthony se ríe de la “reconciliación” de Jennifer Lopez

La revista estadounidense Ok Magazine reseñó que los negocios que existían entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se están finiquitando a través de sus abogados. Sin embargo, el medio se hizo eco del rumor de que Rodríguez tendría la esperanza de una “nostalgia romántica”.

Citando una fuente allegada al empresario, revelaron las supuestas intenciones del exintegrante de los Yankees de New York. “Él cree que Jen podría comenzar a extrañar lo que tenían juntos, pero ella está lista para ponerlo en espejo retrovisor”, dijo el informante al magazine.

Ante tal aseveración, el propio Marc Anthony, padre de los gemelos de JLo, reaccionó de manera inesperada y lo dejó saber, comentando la publicación en la cuenta oficial de Instagram.

El rey de la salsa dio su particular opinión, colocando cinco emojis de risas, con lo que reflejó su burla ante tales rumores. El reconocido intérprete de “Vivir mi Vida” no ocultó su desaprobación y sin tapujo alguno lo hizo público.

La revista People en Español recordó que el proceso para disuadir cualquier nexo comercial que en el pasado tuvieron, está por disolverse en los próximos meses. “Jen es cortés con Alex, pero preferiría ceñirse a los negocios y arreglar las cosas financieras lo antes posible”, mencionó la fuente.

La infelicidad del jugador habría sido una de las causas del rompimiento del compromiso de cuatro años de la pareja, que asistió a terapias buscando salvar la relación, como lo reveló Jennifer Lopez meses antes en una entrevista.

El romance revivido entre Ben Affleck y la cantante fue lo más comentado en el mundo del espectáculo internacional en 2021. Ambos celebran esta segunda oportunidad y así lo revelaron de manera separada en distintas entrevistas a los medios.

Con eso queda descartado un reencuentro con su ex. “Ella no quiere ser enemiga, pero tampoco busca una amistad profunda. Pero A-Rod no pierde la esperanza”, apuntó la fuente sobre el propósito del ex beisbolista.

