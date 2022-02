El polémico retiro de Farruko: Regresará el dinero de las entradas tras fuertes críticas a su concierto

Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como “Farruko”, encendió las redes sociales luego de que en su último concierto dijo estar arrepentido por el contenido de las letras de sus canciones.

El cantante es padre de cinco hijos y fue acusado en 2019 por contrabando de dinero. El año pasado posicionó varios temas en los primeros lugares de las carteleras musicales, en los que destaca el sencillo “Pepas”, que se convirtió en un éxito en las diferentes plataformas digitales.

El concierto de “Farruko” dejó de ser un espectáculo y se convirtió en un evento con una serie de reflexiones sobre su vida, en un marco religioso.

Polémico concierto de Farruko

El artista puertorriqueño pidió perdón al público y dijo reconocer a Dios como su único salvador, en el FTX Arena de Miami, en Estados Unidos, que estuvo repleto de fanáticos.

"No sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones, no me siento orgulloso de eso", dijo el reguetonero durante su presentación.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano, porque el amor empieza por el perdón”, se puede escuchar en un video que se viralizó en internet.

Comparan concierto del cantante con acto religioso

La expresiones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y la revelación religiosa de "Farruko" fue blanco de comentarios por muchos de sus fans, quienes dejaron ver su descontento hacia el cantante.

“Pagan por ver a Farruko y ven a siervo”; “Si quieres predicar, hazlo gratis y que vaya el que quiera ir, la gente te sigue por tu música, qué abuso cobrar por predicar, quién te dijo que la palabra de Dios tiene precio”, dijeron algunos.

Ante esto, "Farruko" no tardó en responder y aseguró que el dinero de las entradas será devuelto. “Lamento de verdad. Los que van a ver a 'Farruko', están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos”, escribió en un post que publicó en sus redes sociales.

“No se trata de religión”

Tras anunciar su retiro, el cantante reapareció en las redes sociales y compartió un emotivo mensaje en el que aseguró que Dios quiere utilizarlo como un instrumento para llegar a más personas.

“Dios es un Dios de orden y un ser Justo. Me permitió lo malo y lo bueno y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizás tiene muchas dudas en la vida, de por qué pasan tantas cosas. No se trata de religión, se trata de un testimonio real de vida que a su tiempo yo terminaré de explicar de un mensaje de amor de luz en medio de tinieblas”, escribió.

