Jennifer Lopez defiende a Ben Affleck tras sus declaraciones: "No podría tener más respeto por él como padre y persona"

Todos querían conocer cómo se sentía Ben Affleck en su segunda oportunidad con Jennifer Lopez. El momento ocurrió, pero las palabras del actor se convirtieron en una ola de críticas que lo dejaron mal parado ante millones de fans. Y ahora tocó el turno de la diva, quien aclaró que “no se molestó” por sus declaraciones cuando dijo que se sentía “atrapado” en su pasado matrimonio.

El protagonista de diversas películas de Hollywood se autocalificó como “el peor de los hombres, el más insensible y estúpido tipo”, después de conocer que había encendido las redes con sus comentarios al supuestamente culpar a su ex, Jennifer Garner, de ser la causa de su alcoholismo.

La solidaridad de Jennifer Lopez se concretó tras la polémica originada por las declaraciones de Ben Affleck en el programa radial de The Howard Stern. La actriz de “Hustler” lo acompañó para estar presente en la entrevista con Jimmy Kimmel Live, donde afirmó que “nunca querría que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”.

La madre de Max y Emme desmintió la versión de Page Six, medio que publicó que la actriz se habría “molestado” por los comentarios fuera de lugar de su novio, cuando habló de su adicción al alcohol.

Por ello, ahora en una conversación en exclusiva para People, la propia cantante contó su versión. La ex de Marc Anthony fue clara y defendió a su nuevo amor: “Esta historia simplemente no es cierta. No es así como me siento”.

La actriz no dudó en describirlo como el mejor padre para sus tres hijos. “No podría tener más respeto por Ben como padre y persona”.

Según una fuente de este medio, la pareja vive “en un gran espacio y muy feliz”, y las fotografías que son captadas a diario así lo reflejan.

Y en estos días de Navidad, Ben fue captado realizando compras con dos de sus hijas mayores en compañía de Emme, lo que deja ver que ambas familias siguen complementándose en cuestión del tiempo que pasan con su hijos y cómo se relacionan entre sí.

