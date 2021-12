Ben Affleck se retracta por haber dicho que su ex lo llevó a su adicción al alcohol: "Nos respetamos"

Ben Afleck tuvo otra oportunidad de quedar bien ante millones de fans que lo criticaron en las redes, después de hablar de su exesposa, Jennifer Garner, y dar a entender que su alcoholismo era por sentirse “atrapado” en su matrimonio. En un segundo programa, se retractó y dijo que todo fue "sacado de contexto".

Con una vorágine que acaba todo a su paso, las declaraciones que dio el actor de “Armageddon” en el programa de radio de Howard Stern lo convirtieron en el más "odiado" por cientos de personas, que decidieron hacer frente a sus comentarios y defender a su ex y madre de sus tres hijos.

El actor sorprendió al hablar de su divorcio y describir su relación como una pesadilla, al sentirse atrapado por sus responsabilidades como padre, detalló People.

“Probablemente aún estaría bebiendo. Es parte (de la razón) por la cual empecé a beber... porque estaba atrapado (...) No me puedo ir por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?... Lo que hice fue tomar una botella de whisky y dormirme en el sofá, lo cual no fue la solución”, dijo en pleno programa radial, desatando una ola de criticas en Twitter en cuestión de horas.

Tras reavivir su romance con Jennifer Lopez, el protagonista de “The Tender Bar” es unas de las figuras masculinas de Hollywood más populares al protagonizar una verdadera historia de amor.

Ben Affleck aclaró que “fue todo lo contrario”

Y aprovechando una segunda oportunidad, Ben Affleck, de 49 años, volvió a hablar sobre el tema, pero ahora en el programa de televisión "Jimmy Kimmel Live", exactamente un día después.

Esta vez no llegó solo, de la mano de su novia Jennifer Lopez se vio entrando a los estudios muy cariñosos, como suelen verse en las calles de Los Ángeles. La diva latina lucía casual, pero siempre elegante con unos jeans mom estilo baggy, súeter de lana y un abrigo azul cielo, combinado con unos botines de terciopelo gris.

El actor se vio sereno y amigable luciendo un traje negro de pantalón y chaqueta, con camisa azul, y dispuesto a aclarar en este espacio lo sucedido el día anterior, además de promocionar su nuevo filme.

Sin embargo, la conversación fue fluyendo y Affleck no se disculpó. Atinó a decir que sus comentarios fueron “sacados de contexto” haciendo creer que había culpado a su exesposa de ser la causante de su adicción al alcohol.

Según Daily Mail, ni su novia estuvo de acuerdo con sus palabras. Pues Jennifer Lopez estaría “molesta” con él. Explicó a Kimmel que “nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”.

Alegó que su conversación fue tomada en una sola vía e “hicieron que pareciera como si estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que dije”. Ben recordó que en el programa radial señaló el respeto que sentía por su excompañera de vida.

“Dije cuánto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro, y nos preocupamos por nuestros hijos, los pongo siempre en primer lugar”. Confesó que hirieron sus sentimientos, pues lo hicieron parecer el peor de los hombres.

“Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible y estúpido tipo horrible”, reflexionó al continuar su charla en el espacio nocturno.

Todo sobre Famosos