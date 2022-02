La famosa conejita de Playboy que se casó con un millonario y quedó sin herencia: El trágico final de Anna Nicole Smith

Anna Nicole Smith, una imponente rubia que cambió el mundo del modelaje, pasó de ser mesera y bailarina a ser una supermodelo y actriz tras protagonizar una portada de la revista Playboy. Su vida también estuvo llena de polémica tras contraer matrimonio con un millonario 60 años mayor que ella.

La carismática tejana trabajó como mesera y stripper en clubes nocturnos para mantener a su pequeño hijo Daniel Smith. En 1992, fue descubierta por Paul Marciano, fundador de Guess, que quedó impresionado por su metro ochenta de estatura y su voluptuosa figura, según reseña El Universo.

La fama llegó a Smith y subió rápidamente como la espuma. Comenzó a posar en famosas revistas y participó en series como “Sin City Spectacular” y películas como “Dónde está el policía 33 ½”. Fue pionera de los realitys con su propio programa “The Anna Nicole Show”.

Una de las grandes oportunidades que se le presentó a la joven para ese entonces conocida como Vickie Lynn Hogan, su nombre de nacimiento, cuando fue portada de la revista Playboy, en 1993 Hugh Hefner la nombró Playmate del año.

Anna Nicole Smith se casó en 1994 con el millonario petrolero J. Howard Marshall, de 89 años, quien quedó prendado tres años después de conocerla en un bar donde ella trabajaba, para entonces ella tenía 26.

La diferencia de edad convirtió la boda en un suceso escandaloso. La pareja se convirtió en la comidilla de la prensa rosa, mientras que la joven modelo era acusada de ser una caza fortuna.

