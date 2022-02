"Estoy desesperada": Coté López revela importante cirugía a la que se someterá en sus ojos

La modelo y empresaria María José López, mejor conocida como "Coté" López, anunció a través de su cuenta de Instagram que se someterá a una importante operación dentro de los próximos días.

Resulta que la esposa del futbolista Luis "Mago" Jiménez se intervendrá sus córneas, para evitar las infecciones que provoca a veces el uso de lentes de contacto.

La operación de Coté López

Durante el lunes 7 de febrero, Coté visitó una clínica del sector oriente de Santiago, para realizarse algunos exámenes previos a la operación.

"Hoy tengo examen de la vista, de la córnea. Se supone que me van a tocar la córnea, no sé. Deséenme suerte, por favor", señaló a través de las historias de Instagram.

Luego de unos minutos, cuando ya había salido de la consulta médica, señaló cómo fue el procedimiento al que se sometió durante esta jornada.

"No fue tan fatal la verdad. Me echaron unas gotitas para anestesiar. Después pinchaban la córnea con algo, tomaban unas medidas y listo", sentenció.

Explicó que "al parecer, todo está bien. Igual tengo que ver al doctor para saber cuándo es la operación para no usar más estos lentes (toma sus lentes ópticos). No sé cuánto llevo sin los lentes de contacto, estoy desesperada. Así me dejo de hinchar con los lentes y mis dolores de ojos".

María José ha estado en las últimas semanas quejándose con sus seguidores producto de que no puede utilizar lentes de contacto por recomendación médica, teniendo que portar de forma obligada anteojos normales, los cuales le provocan molestias.

