Marcianeke nuevamente tiene problemas con circo del Tony Caluga: "Parece una tomadura de pelo desagradable"

El cantante Marcianeke nuevamente se encuentra en el centro de la polémica, por haber incumplido un compromiso laboral con el circo del Tony Caluga, ubicado momentáneamente por estos días en Quillota.

Una historia que se vuelve a repetir, pues recordemos que a mediados de enero con el mismo circo llegó tarde a un show que había pactado con los organizadores, que finalmente lo terminaron cancelando.

Show cancelado

De acuerdo a lo que detalla el medio El Observador, el concierto se había reprogramado para el pasado viernes 4 de febrero a las 21:00 horas.

Eso sí, el oriundo de Talca tenía un evento previo el miércoles 2 de febrero en el mismo circo. En dicha jornada, Marcianeke debía llegar a las 7 de la tarde a la carpa, porque tenía que tomarse fotos con quienes estuviesen comprando sus entradas en la boletería.

Sin embargo, el reloj corría y el cantante no llegaba. Pasadas las 20:00 horas, representantes del cantante le dijeron al mánager del circo, Abraham Lillo, que estaban atrasados. Este último optó por tomar una radical decisión en lugar de esperarlo: cancelar todos los eventos pactados con Marcianeke, incluyendo el show del viernes 4 de febrero.

Lo anterior porque temía que el artista finalmente no llegara, y que los asistentes estuvieran esperándolo por horas en el circo, tal como pasó la primera vez el 19 de enero.

"Yo tomé la decisión de suspender el evento, así que no, ya no voy a hacer nada con él (...) Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable", señaló al citado medio.

De acuerdo al mismo portal, se habían vendido cerca de 200 entradas de las 680 disponibles. Quienes las alcanzaron a adquirir, recibieron la devolución de su dinero.

