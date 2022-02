La foto que enamora de la hija de Natti Natasha: Mostró sus primeros dientes con una gran sonrisa

Los fans de la hija de Natti Natasha siempre comentan lo seria que es Vida Isabelle. Pero en su última fotografía, la "princesa" de la reguetonera sorprendió al regalar una hermosa postal con una gran sonrisa que dejó ver a plenitud sus primeros cuatro dientecitos.

Y como con cada uno de los detalles de la consentida de la casa, Raphy Pina y la cantante lo celebran compartiéndolo con sus millones de fans.

A sus 8 meses, la niña está avanzada en el gateo, aprende a nadar y ahora muestra sus piezas dentales, lo que ya describe que pronto celebrará su primer año de vida.

La dulce sonrisa de la hija de Natti Natasha

No hay avance en el crecimiento de Vida Isabelle que el empresario no registre en sus redes. Y mostrar las primeras piezas dentales de la bebé no ha sido la excepción para la felicidad de los orgullosos papás.

La pequeña ya suma 4 dientecitos y, sonriéndole a la cámara, los mostró en su máxima expresión, y así quedó grabado en un espectacular retrato que publicó en la cuenta de la bebé y la del empresario.

“Tengo 4 dientes. Mírenme qué linda. Hoy me reí por fuera. Saludos ti@s”, se lee en el post que enterneció a los fans con la expresiva carita de la niña, en la que se podía ver su boquita abierta y sus encías, con los dientes que ya le han empezado a salir a sus 8 meses.

Vida Isabelle lucía una polera roja de manga larga, tono que resaltó su piel y sin duda enamoró a sus fans con su traviesa mirada, en una fotografía que captó la alegría del momento retozando con sus papás.

Y sus seguidores correspondieron con gestos de ternura dejando miles comentarios en la publicación, en la que Natti Natasha no ocultó su emoción al escribir también: “Te amamos muñecotaaaa”.

Los seguidores bromearon ante la sorpresa de ver a Vida sonriendo. “Hoy sí está feliz por fuera”; “Ella vive feliz por dentro”, y “Qué hermosa. Ya tiene dientes, ya tiene 8 meses y se va a reír mucho ahora”.

Por unanimidad, los fanáticos celebraron el hermoso acontecimiento en la vida de la hija de Natti, enviando bendiciones y expresando la hermosa sonrisa lograda para la instantánea.

