"No prosperó": Karen Bejarano revela el quiebre de su amistad con Natalia Mandiola

La cantante y figura de TV, Karen Bejarano, respondió por qué ya no sube fotos ni videos junto a la periodista Natalia Mandiola, revelando que la amistad entre ellas se quebró, y entregó además los motivos.

A Mandiola y Bejarano se les solía ver juntas en diferentes eventos e, incluso, programas de televisión. No obstante, de un día para otro, las fotos y videos de ambas dejaron de aparecer en Instagram.

"La amistad no prosperó"

Hace unos días, Karen abrió una dinámica de preguntas y respuestas, y recibió una consulta referida al vínculo que tenía con Natalia Mandiola.

"Hola ¿Ya no son amigas con la Naty? Me encantaban las tres", fue la interrogante que recibió la cantante, a la que respondió con toda sinceridad. Por la tercera, la seguidora se refería a Francisca Rodríguez, otra amiga de Karen.

Al respecto. Karen respondió que "no, la verdad es que la amistad no prosperó. Mis procesos y los de ella no estaban en la misma sintonía y eso lógicamente separó los caminos".

Pese a lo anterior, aclaró que "siempre le desearé lo mejor", añadiendo varios emojis, de acuerdo a lo que muestra el sitio Mira lo que hizo.

Cabe recalcar que Bejarano y Rodríguez siguen siendo amigas, e incluso se han juntado en el último tiempo, de acuerdo a las fotos que se pueden ver en el Instagram de Karen.

Todo sobre Famosos chilenos