¿Adele terminó con su novio Rich Paul? La cantante responde en medio de las críticas por suspender conciertos

Después que Adele llorara en un video comunicando la suspensión de sus conciertos en Las Vegas, salió a la luz una nueva versión de las causas que la llevaron a tomar esta decisión, la que generó indignación en cientos de fans.

A sabiendas de que ya era muy tarde para anunciar la medida, la británica dijo sentirse avergonzada ante sus millones de seguidores. Quienes compraron sus boletos, muchos de los cuales viajaron para verla, mostraron su molestia y arremetieron en contra de la artista por las redes.

Y a semanas de esta inédita cancelación, los medios británicos revelaron otra historia que motivó a la intérprete de "Hello" a abandonar sus shows.

¿Se derrumba la relación de Adele y Rich Paul?

Pese a que Adele echó la culpa a la pandemia y los contagios de Covid-19 de la mitad de su equipo, para decir que no "estaba lista" para iniciar su residencia en Las Vegas, la verdadera razón serían los problemas con su nuevo novio.

Informes del periodista Richard Johnson, del New York Daily News, atribuidos a una fuente cercana a la cantante alertan: "Hay problemas en el paraíso. Por eso no puede actuar".

A partir de este testimonio, se desprende una serie de afirmaciones sobre una crisis de pareja que no le permitió estar concentrada para el montaje de sus conciertos.

El Daily Mail asegura que la artista, después de anunciar la cancelación, abordó un avión con destino a Los Ángeles para reencontrarse con su pareja Paul Rich en su residencia en Beverly Hills, en donde ha permanecido todo este tiempo.

Adele llora durante los ensayos

La cantautora comenzó su romance con el manejador de estrellas de la NBA, de 40 años, a principios de 2021 y ya protagonizaría su primer derrumbe en esta relación. "Ella ha estado llorando durante los ensayos y los interrumpió para atender llamadas telefónicas de Paul", se filtró.

Por su parte, el portal de Page Six aportó más detalles sobre los problemas que enfrenta Adele en el plano sentimental. Aseguró que la artista está tratando de arreglar la relación con Rich Paul y él la está ayudando a renegociar su contrato con los propietarios del Caesars Palace, con el objetivo de buscar nuevas fechas.

El corazón roto de Adele

No sería la primera vez que la cantante vive un conflicto emocional. Su corazón destrozado dio vida a la canción "Rolling In The Deep", uno de sus mayores éxitos que grabó en medio de una profunda tristeza tras romper su relación en 2009 con un amor misterioso del que se negó a revelar su nombre.

Y en noviembre de 2021, la cantante le confesó a la reconocida presentadora Oprah Winfrey lo que siempre ha sido su mayor anhelo personal.

"He estado obsesionada con una familia estable toda mi vida, porque nunca he venido de una”, lo que hace recordar que su padre abandonó el hogar cuando ella apenas tenía dos años. En la entrevista contó sobre la crisis de ansiedad que sufrió en su divorcio de Simon Konecki.

La respuesta de Adele

Y para responder los rumores de ruptura tras la cancelación de su concierto, Adele tomó su cuenta de Instagram para salir al paso dejando un nuevo mensaje y anuncio.

Con una imagen en la que se aprecia feliz y con una gran sonrisa, quiso borrar todo el drama que le ha rodeado todos estos días dando una buena noticia a sus fans.

"Hola, estoy muy feliz de decir que actuaré en los Brits la semana que viene. ¡Y también iré a ver a Graham (Norton) para tener una charla en el sofá, mientras estoy en la ciudad! ¡Estoy impaciente! Ah, y Rich le envía su amor”, escribió en la leyenda de su post, desmintiendo los rumores sobre un quiebre amoroso.

