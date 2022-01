"Bien simple": El divertido "reclamo" de Raquel Argandoña tras recibir un té de bolsa en restaurante de Cachagua

Un divertido "reclamo" fue el que hizo la figura de televisión Raquel Argandoña, a través de su Instagram, tras haber ido a tomar desayuno a un local ubicado en el balneario de Cachagua.

Quien diera vida a la icónica "Quintrala" en los años 80, lleva varias semanas en su departamento en Reñaca, capeando las altas temperaturas a las orillas del mar de la región de Valparaíso.

Esta semana, uno de sus amigos y quien le diseña su exclusivo calzado, Víctor González, se encuentra visitándola. Él fue quien quiso llevarla a Cachagua, debido a que tenía intenciones de nadar en una playa donde no hubiese tanta gente.

El "reclamo" de Raquel

Temprano este viernes, los dos llegaron hasta un restaurante en la localidad antes mencionada, a tomar desayuno esperando que las temperaturas subieran.

Argandoña pidió un té, el cual desató el divertido "reclamo" de parte de ella, ya que le entregaron un té en bolsa que apenas alcanzaba a teñir el agua y darle el característico sabor del brebaje caliente.

"Estamos en Cachagua... En Cachagua. Enfócame el té por favor. Bien simple el té", señaló la diva de la televisión a la cámara de su celular, desatando las risas de su amigo por el sincero "reclamo" de Raquel.

Argandoña reveló que se acercó a una mesera del recinto, a quien le pidió otra bolsita, pero ella se la negó, con la excusa de que el té "es orgánico". Le solicitó además sacarina, pero desde el local le dijeron que solo trabajaban con "azúcar orgánica".

"Acá todo orgánico...", ironizó la mujer antes de comerse el sándwich que estaba sobre la mesa, reconociendo que si este no estaba rico, "nos vamos a Reñaca no más y me como mi hallulla maravillosa jamón queso caliente".

"Está bien bonito el lugar... pero aquí en Cachagua es así", terminó diciendo la "Raca", mientras su amigo no podía parar de reír.

