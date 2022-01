Faloon Larraguibel confiesa cómo pudo seguir con su matrimonio tras infidelidad de Jean Paul Pineda

La modelo y figura de televisión, Faloon Larraguibel, fue consultada en su cuenta de Instagram sobre cómo pudo seguir con su matrimonio y con su vida, luego de la infidelidad de su marido, el futbolista Jean Paul Pineda.

Ambos se casaron hace casi dos años, momento que no han estado exentos de rumores de distanciamiento y reconciliaciones, situaciones que se ha hecho de público conocimiento.

"Lo importante es perdonar"

Un usuario le consultó a través de la mencionada red social: "¿Cómo lo haces para tu amor propio y cómo pudiste seguir con tu matri?". Lejos de guardarse detalles, Faloon respondió a dicha pregunta.

Si bien en un comienzo reconoció que le resultaba "difícil" contestar, señaló que "yo me amo, para mí soy la mejor, soy maravillosa y me lo creo, me lo repito todo el tiempo, soy feliz con mis buenos momentos y malos momentos. ¿Así es la vida, no?".

Frente a cómo siguió con su vida familiar, señaló que "lo importante es perdonar y no quedarte con cosas en tu corazón que tú no has hecho. Esa es la forma que podemos seguir avanzando".

Los coqueteos de Jean Paul Pineda

A mediados de 2021 comenzó a viralizarse en TikTok un video de una usuaria, en donde expone que el marido de Faloon Larraguibel, el futbolista Jean Paul Pineda, le estaba coqueteando pese a estar casado con la exparticipante de "Yingo".

Tras circular por las redes los pantallazos, a Faloon le llegó a su cuenta de Instagram una serie de mensajes de apoyo de parte de sus fans, señalándole que no debería seguir con su marido por el intenso coqueteo filtrado.

Palabras que en ese entonces molestaron a Larraguibel y, por lo mismo, optó por alzar la voz y exigir que dejaran de mandarle comentarios en dicho tenor.

"Es problema mío"

"¿En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones", se puede leer al inicio de la historia, en donde envió su mensaje.

Señaló que "para que no me sigan tapando con mensajes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras, no se queden con lo primero que ven. Esa foto que yo tenía es de hace más o menos dos años".

"Si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Qué envidia provoca ver a las personas felices, cuático. Van a tener que aguantarse no más, porque más estupenda y más feliz me van a ver. Buenas noches", cerró.

Jean Paul Pineda, por su parte, ni en su cuenta de Instagram ni en otras redes sociales a su nombre se ha referido a esta polémica que, de acuerdo a su esposa, no es reciente.

