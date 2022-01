Acusan a novia de Cristiano Ronaldo de ser una "mujer malvada": Familia de Georgina Rodríguez dice que los olvidó

Un tío de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, aseguró que la modelo se olvidó de su familia después de que comenzó su relación con el reconocido futbolista profesional. Las acusaciones salen a la luz días antes del estreno de la serie “Soy Georgina” de Netflix, que retrata algunos detalles más privados de su vida.

El tío de Georgina, Jesús Hernández, quien dice que ayudó a criarla después de que su padre fuera encarcelado por un delito de contrabando de cocaína, la llamó “malvada” por excluir a la familia durante una entrevista con el diario británico The Sun.

“Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país”, declaró Hernández al tabloide.

“Puede que se avergüence y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, agregó.

Según Jesús, su molestia se debe al hecho de que Georgina nunca le informó que su padre falleció de un derrame cerebral cuando tenía 70 años.

“Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: 'Tienes a la mujer más malvada a tu lado' y 'si quieres saber más, contáctame y te lo diré’”.

A las críticas se sumó Lidia, la esposa de Jesús, quien aseguró que la pareja de Cristiano Ronaldo nunca le presentó a la pequeña Alana Martina a su abuela, quien murió a la edad de 80 años en 2019.

Patricia, la media hermana de Georgina Rodríguez, tampoco guardó sus sentimientos. “Cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si le podía pedir a Cristiano que firmara una camiseta para mi pequeño y ella dijo que no, que no iba a molestarlo, ya que él estaba en sus vacaciones”.

