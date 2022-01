Iván Cabrera publica osada foto y se llena de elogios: "El mejor de todos"

El bailarín chileno Iván Cabrera subió a su cuenta de Instagram una destapada foto con un enigmático mensaje, a poco más de una semana que se desmintieran las acusaciones de violación en su contra.

En la imagen, Cabrera aparece con su torso totalmente al desnudo, luciendo varios de sus tatuajes, desviando la mirada del foco de la cámara.

"Foco. Cuando decidas comenzar tu viaje. El camino aparecerá", escribió en la descripción, logrando en poco más de una hora más de 2 mil 'likes' y decenas de comentarios.

"El mejor de todos", "guapo", "mijito", "lo más grande", "top model", "éxito y buena vibra", son algunos de los mensajes que más se repitieron en la publicación.

Las falsas acusaciones de abuso

El pasado 16 de enero, Iván Cabrera se refirió en una publicación de Instagram a las disculpas públicas que le ofreció su expareja, Antonella Muñoz, quien se retractó de las acusaciones de abuso contra el bailarín que hizo a finales del año pasado.

"Hoy no es un día para ostentar, ni ser soberbio ni mucho más. A pesar de haber sido apuntado con el dedo, ninguneado, donde muchos me dieron vuelta la espalda, donde otras personas pedían mi cabeza y tantas cosas más", comienza el escrito del ex "Rojo".

"Solo agradezco a Dios por no haberme soltado de su mano, fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida", agregó.

Posteriormente, Cabrera dijo no sentir "odio ni rencor", señalando que "quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias".

"Solo me queda el día de hoy dar gracias a Dios. Estuve calladito aguantando miles y miles de mensajes donde me trataron de lo peor. Me refugié en los míos, los que son de verdad. ¡Los que nunca te dan vuelta la espalda! Los que siempre están. ¡Los que no solo están en la prosperidad!", agregó.

"¡Dios es lo más grande! ¡Se lo pedí todos los días! Junto a un ejército de ángeles, familia y amigos que nunca me soltaron", finalizó.

